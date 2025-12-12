Fabinho dostał kuszącą ofertę. Opuści Arabię Saudyjską?

Fabinho od 2023 roku z powodzeniem występuje w saudyjskim Al-Ittihad. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 32-letni pomocnik dostał ostatnio propozycję od Palmeiras, lecz aktualnie nie jest zainteresowany powrotem do Brazylii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Fabinho

Palmeiras próbowało sprowadzić Fabinho

Fabinho od dawna uchodzi za jednego z najlepszych defensywnych pomocników we współczesnym futbolu. 32-letni Brazylijczyk przez lata imponował formą w barwach AS Monaco i Liverpoolu, będąc czołowym zawodnikiem na swojej pozycji na świecie. Od połowy 2023 roku gra w saudyjskim Al-Ittihad, do którego przeniósł się głównie ze względu na niezwykle korzystne warunki finansowe oferowane przez klub z Półwyspu Arabskiego.

Kontrakt Fabinho z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co tylko podsyca plotki dotyczące jego przyszłości. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, pomocnik miał ostatnio otrzymać nieformalną ofertę od Palmeiras.

Plany brazylijskiego giganta nie zostaną jednak zrealizowane, ponieważ sam zawodnik na ten moment nie zamierza wracać do ojczyzny. Fabinho bierze pod uwagę przedłużenie umowy z Al-Ittihad lub ewentualny transfer do innego zagranicznego zespołu.

Fabinho w barwach drużyny Tygrysów rozegrał łącznie 83 spotkania, zdobył 5 bramek i zanotował 7 asyst, stając się jednym z kluczowych elementów Al-Ittihad. Podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej wygrał mistrzostwo kraju oraz superpuchar, poszerzając swoją już imponującą kolekcję trofeów, w której znajdują się również triumfy w Lidze Mistrzów, Premier League czy Ligue 1. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.