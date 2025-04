Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester United chce rozbić bank na Viniciusa!

Vinicius Junior jest bez wątpienia gwiazdą Realu Madryt. Reprezentant Brazylii odgrywa kluczową rolę w układance Carlo Ancelottiego, ale od pewnego momentu dużo się mówi o jego możliwym odejściu. Trudno jednak sobie wyobrazić, że Królewscy tak łatwo wypuszczą swojego gwiazdora. Do klubu musiałaby wpłynąć oferta, która przerosłaby oczekiwania Florentino Pereza i spółki.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością Viniciusa Juniora przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż jest szansa, że brazylijski gwiazdor opuści Real Madryt. 24-latek bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Czerwone Diabły jednak mają świadomość, że będzie im ciężko wyciągnąć wychowanka Flamengo z Estadio Santiago Bernabeu.

Wspomniane źródło zaznacza natomiast, że Manchester United jest gotowy sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Viniciusa Juniora. Czerwone Diabły bowiem planują zaoferować za Brazylijczyka aż 200 milionów euro. Klub z Old Trafford także liczy, że będzie w stanie skusić zawodnika do transferu lukratywnym kontraktem. Ostatnio media sugerowały, że następcą 24-latka w zespole Królewskich może zostać Rafael Leao.

Vinicius Junior imponuje formą w obecnym sezonie. Gwiazda Realu Madryt ma koncie 42 występy. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 19 trafień, a także 13 asyst. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia Brazylijczyka na taką samą kwotę, jaką planuje wyłożyć na stół Manchester United.