Vinicius Junior ma dość! Agent gwiazdora interweniował

Vinicius Jr. przeżywa trudny moment w Realu Madryt. Według „El Chiringuito TV” agent piłkarza spotkał się z działaczami, by omówić jego sytuację kontraktową.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinivius Junior

Napięta atmosfera wokół Viniciusa w Realu Madryt

Vinicius Junior nie jest zadowolony z obecnej pozycji w drużynie Realu Madryt. Brazylijczyk miał być jednym z filarów zespołu, ale w tym sezonie ani razu nie dograł meczu do końca. W dwóch spotkaniach został nawet przesunięty na ławkę i oglądał początek gry zza bocznej linii.

Do największych emocji doszło w starciu z Espanyolem. Xabi Alonso zdecydował o zmianie skrzydłowego, co wywołało gwałtowną reakcję zawodnika. Vinicius nie krył frustracji i widać było, że relacje między nim a trenerem stają się coraz bardziej napięte.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Rozmowy między Realem a otoczeniem piłkarza trwają od miesięcy. Ostatnie spotkania po Klubowych Mistrzostwach Świata dawały nadzieję na pozytywny finał, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Teraz, według „El Chiringuito TV”, agent Frederico Pena pojawił się w siedzibie klubu. Rozmawiał z władzami Królewskich o przyszłości swojego klienta. Media podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Ważna jest też rola na boisku i perspektywa rozwoju, jaką klub ma do zaoferowania Brazylijczykowi.

Nie brakuje spekulacji, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, Vinicius mógłby nawet rozważyć odejście z klubu już w styczniu. Choć taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście potencjalnych ruchów transferowych.

Zobacz również: Barcelona nadal nie może wrócić na Camp Nou. Tam zagra z Realem