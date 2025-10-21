Vinicius otrzymał ofertę. Wszystko przesądzone, Real zdecydował

Vinicius Junior w ostatnich miesiącach otrzymał gigantyczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Real Madryt ma jasne stanowisko w tej sprawie - powiedział Gianluca Di Marzio w rozmowie z Wettfreunde.net.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt podjął decyzję w sprawie Viniciusa

Vinicius Junior nie opuści Realu Madryt. Jak poinformował włoski ekspert transferowy Gianluca Di Marzio, klub nie zamierza nawet rozważać sprzedaży brazylijskiego skrzydłowego. Florentino Pereza nie przekonają lukratywne propozycje z Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że tamtejsze kluby zaoferowały Brazylijczykowi ogromne wynagrodzenie, a ponadto duża suma wpłynęłaby na konto Królewskich.

– Vinicius Junior zostanie, bo dla Florentino Pereza jest jak syn – powiedział Di Marzio. Dziennikarz podkreślił, że prezydent Realu traktuje zawodnika wyjątkowo i widzi w nim kluczową postać projektu na kolejne lata.

Zupełnie inna sytuacja dotyczy Rodrygo. Według Di Marzio Brazylijczyk latem był bardzo blisko transferu do Manchesteru City. Do transakcji doszłoby, gdyby Savinho ostatecznie trafił do Tottenhamu. Temat może wrócić w najbliższej przyszłości.

Vinicius natomiast ma pełne zaufanie władz Realu i pozostaje jednym z najważniejszych zawodników ekipy Xabiego Alonso. Klub uważa, że to wokół niego, Bellinghama oraz Mbappe będzie budowany ofensywny trzon zespołu w kolejnych sezonach.