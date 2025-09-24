Vinicius łączony z gigantem. To byłby hitowy transfer

Vinicius Junior jest coraz bardziej sfrustrowany swoją sytuacją w Realu Madryt. Według "TBR Football", Liverpool chce wykorzystać okazję i spróbować pozyskać Brazylijczyka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Liverpool szykuje bombę transferową. Vinicius Junior na celowniku The Reds

Vinicius Junior jest rozczarowany swoją sytuacją w Realu Madryt. W tym sezonie Xabi Alonso często zostawia brazylijską gwiazdę na ławce rezerwowych, co nie podoba się zarówno samemu zawodnikowi, jak i jego agentom. Ostatnio Frederico Pena pojawił się w siedzibie klubu, by rozmawiać z władzami Królewskich o przyszłości.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Rozmowy między Realem a otoczeniem piłkarza trwają od miesięcy. W mediach pojawiały się również spekulacje łączące Viniciusa z transferem do jednej z drużyn z Arabii Saudyjskiej.

Ewentualne odejście Brazylijczyka z Madrytu wydaje się trudne do wyobrażenia. Jednak fakt, że Liverpool został poinformowany o jego dostępności, świadczy o tym, że w stolicy Hiszpanii nie ma całkowitej pewności co do przyszłości zawodnika. The Reds mogą postrzegać Viniciusa jako poważne wzmocnienie, szczególnie wobec nierównej formy Cody’ego Gakpo i trwających spekulacji wokół przyszłości Mohameda Salaha. Brazylijczyk mógłby zostać nową twarzą ofensywy drużyny z Anfield.

Real Madryt z pewnością nie dopuści do sytuacji, w której Vinicius wejdzie w ostatni rok kontraktu i odejdzie za darmo. Mimo to zawodnik wciąż imponuje formą na boisku. W 6. kolejce La Liga przeciwko Levante (4:1) strzelił gola i dołożył asystę przy trafieniu Franco Mastantuono. Dodajmy, że serwis Transfermarkt.de wycenia Brazylijczyka na 170 milionów euro.