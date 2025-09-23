Real Madryt idzie jak burza! Kolejny dublet Mbappe [WIDEO]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Siedem na siedem! Stuprocentowa skuteczność Realu Madryt

Real Madryt fantastycznie rozpoczął sezon 2025/2026. Xabi Alonso i spółka w sześciu meczach odnieśli sześć zwycięstw, pokonując m.in. Olympique Marsylię (2:1), Real Sociedad (2:1), Espanyol (2:0) czy Real Oviedo (3:0). We wtorek (23 września) mierzyli się na wyjeździe z Levante, nie dając rywalom cienia szans. Po raz siódmy w bieżącej kampanii mogli cieszyć się z kompletu punktów, wygrywając (4:1).

Worek z bramkami w pierwszej połowie otworzył Vinicius Junior. Brazylijczyk wpisał się na listę strzelców w 28. minucie. Przed polem karnym Levante powstało duże zamieszanie, a futbolówka finalnie po podaniu Valverde znalazła się pod nogami „Viniego”. Ten niespodziewanie oddał strzał, czym zaskoczył nie tylko obrońców, ale również bramkarza gospodarzy.

✨ 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐎𝐑, 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂𝐙𝐍𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀! ⚽️😍



Zobaczcie to piękne trafienie Brazylijczyka. 🔝 Real Madryt prowadzi z Levante! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/drc61isiKX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 23, 2025

Dziesięć minut później Real Madryt mógł cieszyć się z podwyższenia prowadzenia. Premierowego gola w barwach klubu zdobył Franco Mastantuono. Argentyńczyk dostał podanie na dobieg od Viniciusa i przeprowadził solową akcję, aż w końcu uderzył pod poprzeczkę.

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗼𝘄𝘆 𝗴𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝘂𝗼𝗻𝗼 𝘄 𝗯𝗮𝗿𝘄𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗲𝗮𝗹𝘂 𝗠𝗮𝗱𝗿𝘆𝘁! ⚽️👏



Znakomicie wykończył ten kontratak! ⚽️🕸️ #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/joxmk5IOVJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 23, 2025

Drugą połowę lepiej rozpoczęło Levante, które dość szybko odrobiło połowę strat. Na listę strzelców wpisał się Etta Eyong, który dość szczęśliwie skierował piłkę do siatki. Thibaut Courtois domagał się odgwizdania faulu, ale arbiter nie dopatrzył się przewinienia.

𝗚𝗼𝗹 𝗱𝗹𝗮 𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗘𝘁𝘁𝗮 𝗘𝘆𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗱𝗼 𝘀𝗶𝗮𝘁𝗸𝗶! ⚽️



Zobaczcie tę bramkę gospodarzy w meczu z Realem Madryt. #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/yX3058XFSH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 23, 2025

Królewscy szybko odzyskali kontrolę nad meczem, zdobywając dwie bramki w przeciągu trzech minut. W obu przypadkach na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe. Pierwszego gola zdobył bezpośrednio z rzut karnego, uderzając podcinką w środek bramki.

𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲 𝘄𝘆𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝘂𝗷𝗲 𝗿𝘇𝘂𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗻𝘆! ⚽️🎯



Realem Madryt podwyższa prowadzenie w starciu z Levante. 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/ZcDV2JOwLV — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 23, 2025

Trzy minuty później po raz drugi mógł cieszyć się ze zdobycia gola. Tym razem pokonał bramkarza z gry, wykańczając akcję po podaniu Ardy Gulera. Dla francuskiego snajpera było to siódme trafienie w tym sezonie La Liga. Razem z Ligą Mistrzów ma już dziewięć goli.

𝗗𝘂𝗯𝗹𝗲𝘁 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲! ⚽️⚽️



🤌 Znakomitym podaniem popisał się Arda Güler i Królewscy prowadzą już 4:1! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/vw3YNvX1Zr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 23, 2025

Levante 1:4 Real Madryt (54′ Eyong – 28′ Vinicius, 38′ Mastantuono, 63′, 66 Mbappe)