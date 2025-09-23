Real Madryt idzie jak burza! Kolejny dublet Mbappe [WIDEO]

Siedem na siedem! Stuprocentowa skuteczność Realu Madryt
Real Madryt fantastycznie rozpoczął sezon 2025/2026. Xabi Alonso i spółka w sześciu meczach odnieśli sześć zwycięstw, pokonując m.in. Olympique Marsylię (2:1), Real Sociedad (2:1), Espanyol (2:0) czy Real Oviedo (3:0). We wtorek (23 września) mierzyli się na wyjeździe z Levante, nie dając rywalom cienia szans. Po raz siódmy w bieżącej kampanii mogli cieszyć się z kompletu punktów, wygrywając (4:1).
Worek z bramkami w pierwszej połowie otworzył Vinicius Junior. Brazylijczyk wpisał się na listę strzelców w 28. minucie. Przed polem karnym Levante powstało duże zamieszanie, a futbolówka finalnie po podaniu Valverde znalazła się pod nogami „Viniego”. Ten niespodziewanie oddał strzał, czym zaskoczył nie tylko obrońców, ale również bramkarza gospodarzy.
Dziesięć minut później Real Madryt mógł cieszyć się z podwyższenia prowadzenia. Premierowego gola w barwach klubu zdobył Franco Mastantuono. Argentyńczyk dostał podanie na dobieg od Viniciusa i przeprowadził solową akcję, aż w końcu uderzył pod poprzeczkę.
Drugą połowę lepiej rozpoczęło Levante, które dość szybko odrobiło połowę strat. Na listę strzelców wpisał się Etta Eyong, który dość szczęśliwie skierował piłkę do siatki. Thibaut Courtois domagał się odgwizdania faulu, ale arbiter nie dopatrzył się przewinienia.
Królewscy szybko odzyskali kontrolę nad meczem, zdobywając dwie bramki w przeciągu trzech minut. W obu przypadkach na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe. Pierwszego gola zdobył bezpośrednio z rzut karnego, uderzając podcinką w środek bramki.
Trzy minuty później po raz drugi mógł cieszyć się ze zdobycia gola. Tym razem pokonał bramkarza z gry, wykańczając akcję po podaniu Ardy Gulera. Dla francuskiego snajpera było to siódme trafienie w tym sezonie La Liga. Razem z Ligą Mistrzów ma już dziewięć goli.
Levante 1:4 Real Madryt (54′ Eyong – 28′ Vinicius, 38′ Mastantuono, 63′, 66 Mbappe)