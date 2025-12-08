Vinicius Junior może trafić tylko tam? Giganci zdecydowali ws. transferu

10:21, 8. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Football Insider

Vinicius Junior może zmienić klub w przeciągu najbliższych miesięcy. Real Madryt jest otwarty na sprzedaż, jeśli nie przedłuży z nim umowy. Jedynym realnym kierunkiem dla gwiazdora zdaje się być Arabia Saudyjska - przekazuje "Football Insider".

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius do wzięcia. W Premier League rezygnują

Vinicius Junior od początku sezonu mierzy się z problemami, a jego przyszłość w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Choć w dalszym ciągu jest kluczową postacią drużyny i najważniejszym piłkarzem zaraz po Kylianie Mbappe, na Santiago Bernabeu nie wykluczają jego odejścia. Chodzi przede wszystkim o wygasającą w 2027 roku umowę i rozmowy, które nie przyniosły dotąd przełomu. Między stronami istnieje zbyt duża różnica w kwestiach finansowych, więc porozumienie wcale nie jest przesądzone. Dochodzą do tego również napięte relacje z Xabim Alonso, który planowo jeszcze długo pozostanie na ławce trenerskiej giganta. Dla Brazylijczyka może to być dodatkowy argument za transferem do innego klubu.

Od lat za Viniciusem uganiają się Saudyjczycy, którzy oferują astronomiczne warunki, byle tylko sprowadzić go do siebie. W przyszłym roku pojawi się kolejna okazja. Real jest gotowy go sprzedać, jeśli nie dogada się z nim w sprawie nowej umowy. „Football Insider” twierdzi, że jedynym realnym kierunkiem przeprowadzki jest właśnie Arabia Saudyjska.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
To on jest problemem Realu Madryt. Padły gorzkie słowa
Marcus Rashford
Angielski napastnik pod lupą PSG. Barcelona nie chce go stracić
Piłkarze Interu
Noc prawdy na San Siro. Inter może pogrzebać marzenia Liverpoolu

Nikt nie podważa poziomu sportowego Viniciusa, ale dużym znakiem zapytania są jego kontrowersyjne zachowania na boisku. Wokół jego osoby panuje bardzo negatywna atmosfera, która udziela się rywalom oraz wrogo nastawionym kibicom. Z tego właśnie powodu kluby Premier League wstępnie rezygnują z jego transferu. Giganci uważają, że potencjalne problemy wizerunkowe nie są warte wydania na niego tak wielkich pieniędzy.