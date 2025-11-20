Man Utd poprosił o spotkanie z gwiazdą Realu. Alonso dał zielone światło

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Vinicius Junior na celowniku Manchesteru United

Manchester United podczas ostatniego letniego okienka transferowego znacząco wzmocnił swój atak, sprowadzając na Old Trafford takich zawodników jak Benjamin Sesko, Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo. Mimo dużych oczekiwań tylko kameruński skrzydłowy spełnia pokładane w nim nadzieje i to właśnie na nim opiera się obecnie siła ofensywna ekipy Czerwonych Diabłów. Pozostali nowi napastnicy wciąż szukają formy, co zwiększa presję na włodarzy klubu, aby dalej inwestowali w linię ataku.

Z tego powodu Manchester United planuje w najbliższym czasie zakontraktować piłkarza światowej klasy, który stworzyłby zabójczy ofensywny duet ze wspomnianym wyżej Mbeumo. Jak informuje hiszpański serwis „ElNacional.cat”, na szczycie listy życzeń Czerwonych Diabłów znajduje się Vinicius Junior. Anglicy mają podobno zamiar spotkać się z agentami zawodnika, a Xabi Alonso – aktualny trener Realu Madryt – najpewniej nie będzie sprzeciwiał się ewentualnej sprzedaży 25-letniego skrzydłowego.

Relacje szkoleniowca drużyny Los Blancos z wychowankiem Flamengo od dłuższego czasu nie układają się najlepiej, co tylko ułatwia rozmowy transferowe. Dodatkowo kontrakt Viniciusa obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. W trwającym sezonie etatowy reprezentant Brazylii rozegrał 22 mecze, w których zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst. Wartość rynkową gwiazdora z Kraju Kawy szacuje się na około 150 milionów euro.