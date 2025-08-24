Arsenal sprowadzi irlandzki talent. Rekordowa transakcja

19:57, 24. sierpnia 2025 21:21, 24. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Athletic

Arsenal uzgodnił z Shamrockiem Rovers warunki transferu Victora Ozhianvuny. Pomocnik, który trafi do Londynu w styczniu 2027 roku, zostanie bohaterem najdroższej transakcji w historii ligi irlandzkiej - podaje serwis The Athletic.

Victor Ozhianvuna
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Victor Ozhianvuna

Victor Ozhianvuna przeprowadzi się do Arsenalu

Arsenal od lat uchodzi za klub, który potrafi wyszukiwać oraz rozwijać talenty z całego świata. Potwierdzeniem tego ma być najnowszy ruch transferowy Kanonierów. Jak poinformował w niedzielny wieczór brytyjski portal „The Athletic”, londyńska drużyna sięgnie po jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia w Irlandii. Do Arsenalu trafi bowiem 16-letni Victor Ozhianvuna – ofensywny pomocnik Shamrock Rovers – który w ostatnich miesiącach szturmem podbija tamtejszą ligę.

Według medialnych doniesień londyńczycy osiągnęli już pełne porozumienie z Shamrockiem Rovers w sprawie transferu młodego gwiazdora. Irlandzki klub zarobi na tym ruchu nawet 4 miliony euro, jeśli w przyszłości zostaną uruchomione wszystkie zapisane w umowie bonusy. Tym samym będziemy świadkami najdroższej transakcji w historii irlandzkiej ekstraklasy, co pokazuje, jak dużą wiarę Kanonierzy pokładają w potencjale nastolatka. Dla samego piłkarza to ogromna szansa na rozwój w topowej akademii.

POLECAMY TAKŻE

Gabriel Martinelli oraz Benoit Badiashile
Arsenal i Chelsea stoczą walkę o transfer. Trzeba zapłacić 65 milionów euro
Mikel Arteta
Arsenal dopiął kolejny transfer. Tym razem wychodzący
Eberechi Eze (Arsenal - Leeds)
Arsenal potwierdził hit. Gwiazda Premier League zmienia klub

Victor Ozhianvuna podpisze z Arsenalem kontrakt obowiązujący przez cztery i pół roku, jednak na Emirates Stadium trafi dopiero w styczniu 2027 roku, kiedy ukończy 18 lat. Na początku swojej przygody w Londynie będzie występował w drużynach młodzieżowych, gdzie ma stopniowo przygotowywać się do rywalizacji na najwyższym poziomie. Warto dodać, że mimo młodego wieku ofensywny pomocnik zdążył już rozegrać 15 spotkań w pierwszym zespole Shamrock Rovers, a także zadebiutować w Lidze Konferencji Europy.