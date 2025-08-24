Arsenal sprowadzi irlandzki talent. Rekordowa transakcja

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Victor Ozhianvuna

Victor Ozhianvuna przeprowadzi się do Arsenalu

Arsenal od lat uchodzi za klub, który potrafi wyszukiwać oraz rozwijać talenty z całego świata. Potwierdzeniem tego ma być najnowszy ruch transferowy Kanonierów. Jak poinformował w niedzielny wieczór brytyjski portal „The Athletic”, londyńska drużyna sięgnie po jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia w Irlandii. Do Arsenalu trafi bowiem 16-letni Victor Ozhianvuna – ofensywny pomocnik Shamrock Rovers – który w ostatnich miesiącach szturmem podbija tamtejszą ligę.

Według medialnych doniesień londyńczycy osiągnęli już pełne porozumienie z Shamrockiem Rovers w sprawie transferu młodego gwiazdora. Irlandzki klub zarobi na tym ruchu nawet 4 miliony euro, jeśli w przyszłości zostaną uruchomione wszystkie zapisane w umowie bonusy. Tym samym będziemy świadkami najdroższej transakcji w historii irlandzkiej ekstraklasy, co pokazuje, jak dużą wiarę Kanonierzy pokładają w potencjale nastolatka. Dla samego piłkarza to ogromna szansa na rozwój w topowej akademii.

Victor Ozhianvuna podpisze z Arsenalem kontrakt obowiązujący przez cztery i pół roku, jednak na Emirates Stadium trafi dopiero w styczniu 2027 roku, kiedy ukończy 18 lat. Na początku swojej przygody w Londynie będzie występował w drużynach młodzieżowych, gdzie ma stopniowo przygotowywać się do rywalizacji na najwyższym poziomie. Warto dodać, że mimo młodego wieku ofensywny pomocnik zdążył już rozegrać 15 spotkań w pierwszym zespole Shamrock Rovers, a także zadebiutować w Lidze Konferencji Europy.