Velde zamienił Olympiakos na MLS. Lech Poznań zarobił na transferze

Kristoffer Velde został nowym zawodnikiem Portland Timbers, które występuje w MLS. Amerykanie za piłkarza Olympiakosu zapłacili ok. 4.2 miliona euro. Na transferze zarobił również Lech Poznań.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Lech Poznań zarobił 10% z zysku Olympiakosu za transfer Velde

Kristoffer Velde był piłkarzem Lecha Poznań od stycznia 2022 do lipca 2024 roku. W tym czasie rozegrał 98 spotkań dla Kolejorza, w których zdobył 29 goli i zaliczył 13 asyst. To pozwoliło mu na transfer do zagranicznego klubu, a następnym przystankiem w jego karierze został Olympiakos Pireus. Grecki zespół zapłacił za niego 3,6 miliona euro oraz zgodził się oddać 10% zysku z następnego transferu.

Przygoda w Olympiakosie trwała zaledwie rok, ponieważ Norweg doczekał się kolejnego transferu. Tym razem opuści Europę i przeniesie się do MLS, gdzie zasili Portland Timbers, które poinformowało o podpisaniu z nim kontraktu do 2028 roku z opcją przedłużenia. Velde będzie pobierał gwiazdorskie wynagrodzenie, ponieważ został wpisany na listę „Designated Player”.

Kwota, jaką Portland zapłaciło za Velde wyniosła 5 milionów dolarów według informacji z oficjalnej strony MLS. W przeliczeniu to ok. 4,2 miliona euro. Jak informował w przeszłości Sebastian Staszewski, 10% zysku Olympiakosu trafi na konto Lecha Poznań. Oznacza to, że Kolejorz może liczyć na mniej więcej 60 tysięcy euro, co daje ok. 255 tysięcy złotych.

Sezon w MLS jest na półmetku, a Portland Timbers po 25. kolejkach zajmuje 6. miejsce w Konferencji Zachodniej. Awans do fazy play-off wywalczy dziewięć najlepszych drużyn ze Wschodu oraz tyle samo zespołów z Zachodu. Do końca rundy zasadniczej pozostało dziewięć spotkań.