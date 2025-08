Velde przenosi się do MLS. Lech Poznań zarobi na transferze

SOPA Images Limited Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Lech zarobi 10% z transferu Kristoffera Velde do Portland

Lech Poznań latem ubiegłego roku sprzedał Kristoffera Velde do Olympiakosu Pireus. Kolejorz na transferze skrzydłowego zarobił ok. 3,6 mln euro. Po jednym sezonie w lidze greckiej zawodnik prawdopodobnie znowu zmieni otoczenie. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że 25-latek ma przenieść się do MLS. Zainteresowanie reprezentantem Grecji wyraziła drużyna Portland Timbers.

Kwota transferu ma sięgnąć 7 milionów euro. Oznacza to, że w takim przypadku na transakcji zarobi również Lech Poznań. Jak podaje Sebastian Staszewski, przy sprzedaży Velde klub z Wielkopolski zapewnił sobie 10% zysku z następnego transferu.

– Jeśli Kristoffer Velde trafi do Portland Timbers za 7 mln euro, o czym dziś poinformował Fabrizio Romano, na konto Lecha Poznań trafi 10% z nadwyżki powyżej 3,6 mln euro, czyli około 1,5 mln zł. Sprawiłoby to, że łączna kwota, jaką Kolejorz zarobiłby na KV wzrosłaby do 4 mln euro – napisał Sebastian Staszewski.

Kolejorz otrzyma więc 10% z 3,4 mln euro, czyli 340 tysięcy euro. W przeliczeniu na polską walutę będzie to ok. 1,5 mln złotych.

Velde podczas pobytu w Pireusie rozegrał łącznie 33 spotkania, w których zdobył 6 goli i zanotował 2 asysty. Kontrakt z Olympiakosem ma ważny do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 6 milionów euro.