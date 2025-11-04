Van Dijk zaoferował się Realowi. Królewscy nie zwlekali z decyzją

Virgil van Dijk był zainteresowany transferem do Realu Madryt. Agenci gwiazdora Liverpoolu skontaktowali się z władzami Królewskich i próbowali otworzyć drzwi do przenosin - poinformował AS.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk był zainteresowany transferem do Realu Madryt

Virgil van Dijk marzył o grze w Realu Madryt. Jak ustalił dziennik AS, agenci holenderskiego obrońcy skontaktowali się z przedstawicielami Królewskich, by sprawdzić możliwość transferu z Liverpoolu. Jednak Real nie zdecydował się na podjęcie rozmów.

Holender czekał do ostatniej chwili z podpisaniem nowego kontraktu na Anfield. Dopiero 17 kwietnia zaakceptował ofertę Liverpoolu, choć wcześniej miał propozycje z innych klubów, w tym bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Van Dijk wolał spróbować przenieść się na Santiago Bernabeu, licząc na zainteresowanie ze strony Realu.

Hiszpanie jednak nie planowali takiego ruchu. Klub uznał, że woli postawić na młodsze opcje do defensywy. Dowodem tego była późniejsza inwestycja w Deana Huijsena. Dodatkowym czynnikiem miała być też poważna kontuzja kolana, jaką Van Dijk przeszedł w 2020 roku.

34-letni dziś kapitan Liverpoolu ostatecznie zdecydował się pozostać w Anglii. Jak podaje AS, mimo licznych prób i rozmów ze swoim agentem, transfer do Realu Madryt pozostał niespełnionym marzeniem Holendra.