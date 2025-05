Urbański odejdzie z Bolonii?! Transfer wisi w powietrzu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Bologna może sprzedać Kacpra Urbańskiego

Kacper Urbański w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotował widoczny regres. Bologna w trakcie zimowego okna transferowego zdecydowała się wypożyczyć go do innego klubu w celu zebrania większej liczby minut. Z początku pobyt w Monzie wskazywał na to, że pomocnik będzie miał szansę, aby odbudować się po kiepskich miesiącach. Natomiast z biegiem czasu przestał pojawiać się na boisku.

Wszystko za sprawą powrotu Alessandro Nesty, który najwidoczniej nie widzi w swoich planach polskiego piłkarza. Urbański najprawdopodobniej po sezonie wróci do Rossoblu. Natomiast na stadio Renato Dall’Ara jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Zobacz wideo: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Dziennikarz serwisu TuttoBolognaNews, Manuel Minguzzi w rozmowie z Kanałem Sportowym przewiduje, że Urbański latem zmieni klub. Jego zdaniem Bologna będzie chciała spieniężyć zawodnika, któremu za rok w czerwcu kończy się kontrakt.

– Kacper został wypożyczony, aby dostać więcej minut w Serie A, ale powrót trenera Alessandro Nesty sprawił, że Polak wrócił na ławkę Monzy. To nie tak miało wyglądać. Latem Urbański wróci do Bolonii, ale myślę, że zostanie sprzedany. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2026 roku, więc najbliższe letnie okienko będzie ostatnią okazją, aby na nim jeszcze zarobić – powiedział Manuel Minguzzi w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Urbański w bieżącym sezonie rozegrał 20 spotkań, z czego tylko 8 w barwach Monzy, do której jest wypożyczony.