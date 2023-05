Problemy reprezentanta Polski. Klub nie wiąże z nim przyszłości

Na łamach dziennika "Kicker" możemy przeczytać, że Union Berlin nie wiąże przyszłości z Tymoteuszem Puchaczem. Reprezentant Polski po sezonie wróci do stolicy Niemiec tylko po to, aby ponownie opuścić klub.

PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz wkrótce wróci do Unionu Berlin po wypożyczeniu do Panathinaikosu Ateny. Jednak jak donosi niemiecki dziennik “Kicker”, reprezentant Polski latem ponownie opuści zespół, bowiem klub ze stolicy naszych zachodnich sąsiadów nie wiąże z nim przyszłości. Tym razem jednak prawdopodobnie odejdzie definitywnie.

12-krotny reprezentant Polski został piłkarzem Unionu Berlin w 2021 roku, przechodząc do niego z Lecha Poznań. Niemiecki klub szybko wypożyczył go do Trabzonsporu i było to dla niego o tyle cenne doświadczenie, ponieważ zdobył mistrzostwo Turcji. Sezon 2022/23 ponownie spędził na wypożyczeniu, tym razem w Grecji.

Wychowanek “Kolejorza” w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Panathianikosu Ateny. Stołeczny klub został wicemistrzem Grecji, uzyskując możliwość gry w przyszłym sezonie w europejskich pucharach.

