W niedzielę na portalu "Calciomercato.com" ukazały się słowa prezesa RC Lens. Joseph Oughourlian dał jasno do zrozumienia, że ​​strona francuska jest otwarta na sprzedaż Loisa Opendy do Milanu.

PressFocus Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda znajduje się na celowniku Milanu

Prezes Lens jest otwarty na sprzedaż swojej gwiazdy

Francuzi oczekują jednak sporo pieniędzy za 23-latka

Lois Openda zamieni Lens na Mediolan?

Na łamach włoskiego portalu “Calciomercato.com” ukazały się słowa prezesa RC Lens. Joseph Oughourlian dał jasno do zrozumienia, że klub jest otwarty na rozmowy z Milanem w sprawie transferu Loisa Opendy.

– Jeśli duży klub przyjdzie po jednego z nas, będziemy przygotowani. W niektórych przypadkach niewiele możemy zrobić – mówił właściciel Lens.

Lois Openda jest jednym z głównych celów transferowych Milanu. Kontrakt napastnika z RC Lens obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, dlatego francuski klub oczekuje za niego wysokich pieniędzy. Mówi się o kwocie, która sięga 40 milionów euro. 23-letni Belg również jest na oku zespołów Premier League, jednak to “Rossoneri” są na “pole-position” do pozyskania wychowanka Club Brugge.

Sprawdź także: Piłkarz ma dość życia w Londynie Wyraził chęć powrotu do Italii