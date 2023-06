PressFocus Na zdjęciu: Robin Gosens

Do tej pory najdroższym zawodnikiem sprowadzonym do Unionu Berlin był Josip Juranović

Wkrótce jednak uczestnik przyszłej edycji Ligi Mistrzów może pobić rekord transferowy

Władze niemieckiego klubu już rozmawiają z Robinem Gosensm, który ma kosztować 20 mln euro

Robin Gosens zasili szeregi stołecznego klubu?

Z informacji przekazanych przez portal “Sky Sports Germany” wynika, że Union Berlin wkrótce może przeprowadzić najdroższy transfer w historii klubu. Władze “Żelaznych” rozmawiają już z Robinem Gosensem, który jest gotowy zawitać na boiska Bundesligi. Nawet 20 milionów euro ma kosztować reprezentant Niemiec z Interu Mediolan.

Do tej pory najdroższym zawodnikiem sprowadzony do Unionu Berlin był Josip Juranović. Były zawodnik Legii Warszawa kosztował stołeczny klub 8.5 miliona euro. Teraz władze “Żelaznych” planują poważnie wzmocnić zespół prowadzony przez Ursa Fischera z uwagi na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. A Robin Gosens ma być jednym z wielu, który trafi latem do stolicy Niemiec.

28-letni wahadłowy jest gotowy latem zmienić barwy klubowe. W Interze pełni tylko rolę zmiennika Federico Dimarco, co bardzo mu się nie podoba. W minionej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce “Nerazzurrich”, w których zdobył cztery bramki.

