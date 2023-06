Roma sfinalizuje hit transferowy? Jose Mourinho rozmawiał z zawodnikiem

Marco Verratti od dłuższego czasu jest łączony z transferem do AS Romy. W niedzielnym artykule "Corriere della Sera" dowiadujemy się, że sam Jose Mourinho kontaktował się już z zawodnikiem PSG, który jest gotowy opuścić Paryż.

PressFocus Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Verratti może wkrótce opuścić Paris Saint-Germain

Włoski pomocnik jest łączony z transferem z AS Romy

Z piłkarzem kontaktował się już sam Jose Mourinho

“The Special One” namówi Marco Verrattiego na transfer?

“Corriere della Sera” w niedzielnym wydaniu informuje, że Jose Mourinho skontaktował się z Marco Verrattim w celu namówienia go na przeprowadzkę do stolicy Italii. Na początku tygodnia “Radio Roma” zdradziła, że władze Romy rozmawiali z Paris Saint-Germain o możliwym transferem środkowego pomocnika, którego przyszłość we Francji stoi pod znakiem zapytania.

Roma utrzymuje pozytywne relacje z PSG, co może mocno pomóc w dopięciu szczegółów przeprowadzki Marco Verrattiego. Jedyny problem dla “Giallorossich” może stanowić pensja Włocha, która przewyższa ich możliwości. Za pewnie szefostwo szóstej drużyny minionego sezonu Serie A będzie starało się namówić 30-latka na obniżkę wynagrodzenia.

Marco Verratti w niedawno zakończonej kampanii rozegrał łącznie 38 spotkań w koszulce Paris Saint-Germian. W tym czasie zanotował tylko jedną asystę. Na ten moment portal “Transfermarkt” wycenia 30-letniego pomocnika na 50 milionów euro.

Sprawdź także: Klub MLS uzgodnił warunki kontraktu z Albą