Unai Vencedor zadecydował o przyszłości. Transferowy cel Pogoni podpisał umowę [NOWE INFORMACJE]

Unai Vencedor. To nazwisko zelektryzowało kibiców Pogoni Szczecin po tym, gdy pojawiły się informacje o zainteresowaniu tym piłkarzem ze strony Dumy Pomorza. Do goal.pl dotarły właśnie wieści o decyzji piłkarza Athletic Bilbao.

fot. Live Media Publishing Group Na zdjęciu: Unai Vencedor

To byłby kolejny hit

Po zakontraktowaniu Sama Grenwooda z Leeds United Pogoń miała ochotę na kolejny hit, a mianowicie sprowadzenie Unaiego Vencedora, piłkarza Athletic Bilbao. Informował o tym Szymon Janczyk z weszlo.com.



Przez kilka dni kibice Pogoni czekali na wieści, bo transfer zapowiadał się smakowicie. Z drugiej strony docierały sygnały, że nic nie jest jeszcze przesądzone i ta druga wersja wydaje się prawdziwa.



Z Hiszpanii dotarły do nas informacje, że piłkarz podpisał kontrakt z Levante. To beniaminek La Liga. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale nasze źródło zapewnia, że to już się stało i że pozostaje kwestia ogłoszenia i prezentacji piłkarza.



ps. Levante, już po północy, oficjalnie ogłosiło pozyskanie Vencedora. Natomiast Pogoń w tej kwestii ma też kilka innych pomysłów. Jednym z najnowszych jest sprawdzenie sytuacji swojego byłego piłkarza, który właśnie rozwiązał umowę z włoskim klubem.