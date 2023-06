Wypożyczenie Samuela Umtitiego do Lecce okazało się strzałem w dziesiątkę. Po trudnym okresie w FC Barcelonie obrońca zdołał odrodzić się we Włoszech i znów znalazł się na celowniku kilku klubów. Duma Katalonii nie wiąże przyszłości z Francuzem, dlatego niebawem spróbuje sprzedać go do innego zespołu.