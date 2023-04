“Tutaj może się dużo nauczyć”. Ekspert radzi Anglikowi

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham jest rozchwytywany przez gigantów europejskiego futbolu

Anglik może także pozostać w Dortmundzie

Zalety kolejnego roku w BVB przedstawia Jesco von Eichmann ze Sky Germany

Bellingham ciągle może się rozwijać w Dortmundzie

Real Madryt, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, PSG, a może już tylko Real i United? Gdzie trafi Jude Bellingham, jeżeli opuści Borussię? Czy reprezentant Synów Albionu faktycznie odejdzie z Dortmundu? Jesco von Eichmann ze Sky Germany w rozmowie ze Sky Sports przenalizował możliwość pozostania Bellinghama na Signal Iduna Park i zdradził, czego jeszcze Anglik mógłby się tutaj nauczyć:

– Oczywiście mógłby zostać w Dortmundzie, ma kontrakt do 2025 roku, więc wszystko jest w rękach BVB. Nie ma klauzuli, która pozwoliła mu opuścić zespół przed końcem kontraktu, więc możliwe, że zostanie, ale nie sądzę, żeby to zrobił. Pojawi się duży klub, który jest mocno zainteresowany i wyłoży za niego dużą kwotę – a Dortmund nie odmówi.

– Mógłby zostać w Dortmundzie, aby bardziej się rozwinąć, ponieważ w pewnych aspektach jeszcze nie jest gotowy do gry dla wielkiego klubu. Na przykład jest bardzo emocjonalny na boisku. Dyskutuje z sędziami, przeciwnikami, a nawet z własnymi kolegami z drużyny. Dlatego Emre Can, który grał w Liverpoolu, skrytykował go kilka dni temu, mówiąc, że musi się wiele nauczyć, zwłaszcza w kwestii radzenia sobie ze swoimi emocjami na boisku.

– Dortmund mógłby być dla niego bardzo dobrym miejscem do rozwoju przez kolejny rok, ale jest to mało prawdopodobne.