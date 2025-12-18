Trenerska roszada w Jagiellonii. Siemieniec dostanie wsparcie [NASZ NEWS]

W Jagiellonii Białystok doszło ostatnio do korekty sztabu trenerskiego. Z klubem po wielu latach pożegnał się Rafał Grzyb. Z informacji goal.pl wynika, że jest już jego następca.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Na święta z nowym asystentem

Jagiellonia Białystok rozegra dziś ostatni mecz w tym roku, to starcie z AZ Alkmaar w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA. Potem piłkarze Adriana Siemienca udadzą się na zimowy odpoczynek, a do gry wejdą działacze, którzy zajmą się wzmocnieniami zespołu.

Niedawno klub ogłosił rozstanie z Rafałem Grzybem, który przez wiele lat pracował w klubie. To wywołało spore zamieszanie, a z tej decyzji tłumaczył się pierwszy szkoleniowiec.

Z naszych najnowszych informacji wynika, że w roli asystenta zastąpi go Hermes, który z klubem z Podlasia był związany i jako piłkarz (2008-2011) i jako trener w strukturach Jagiellonii.

Brazylijczyk ostatnio pracował w Mławiance Mława (trafił tam na początku grudnia), ale z naszej wiedzy wynika, że ten kontrakt został rozwiązany i trener przeniesie się do Białegostoku. Natomiast jego miejsce w Mławiance zajmie Dariusz Kantor.