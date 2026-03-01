Transferowe derby Manchesteru. Toczy się walka o talent warty 75 mln

10:51, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United planuje letni transfer Elliota Andersona z Nottingham Forest, a temat budzi coraz większe emocje. Według "The Mirror" Czerwone Diabły muszą liczyć się z ostrą rywalizacją ze strony Manchesteru City.

Pep Guardiola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson na celowniku Man Utd i Man City

Manchester United chce pozyskać Elliota Andersona po zakończeniu sezonu. Klub z Old Trafford będzie jednak rywalizował z lokalnym rywalem. Manchester City również obserwuje sytuację pomocnika i może włączyć się do walki o jego podpis. Źródło podaje, że kwota transferu może sięgnąć 75 milionów funtów, co zapowiada licytację między gigantami.

Zawodnik ma świadomość, że Nottingham Forest grozi spadek z Premier League. Gra na zapleczu angielskiej elity nie wchodzi w jego plany. Anderson chce pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej, a przenosiny do jednego z klubów z Manchesteru byłyby dla niego atrakcyjnym rozwiązaniem. Thomas Tuchel określił go mianem elitarnego piłkarza, co tylko podgrzewa atmosferę wokół jego przyszłości.

Nottingham Forest zapłaciło za niego 35 milionów funtów i liczy na znaczący zysk. Dla Manchesteru United 23 latek mógłby być długoterminowym następcą Casemiro, który ma odejść latem. Zespół z Old Trafford bywa podatny na błędy w defensywie, dlatego solidny defensywny pomocnik mógłby poprawić stabilność i dać więcej swobody kreatywnym graczom.

Manchester City również potrzebuje większej głębi w środku pola. Klub ma mocną pozycję w walce o trofea, co może mieć znaczenie przy decyzji zawodnika. Najbliższe miesiące pokażą, który z gigantów przekona go do swojego projektu.

