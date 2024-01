Tottenham rozgląda się na rynku transferowym za wzmocnieniami. Portal "Football Insider" przewiduje, że do klubu może trafić Conor Gallagher z Chelsea.

Imago / David Horn Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Galllagher znajduje się na liście życzeń Tottenhamu

Chelsea chce sprzedać piłkarza, lecz jego odejściu przeciwny jest Mauricio Pochettino

23-letni pomocnik jest wychowankiem Chelsea

Conor Gallagher na radarze Tottenhamu

Chelsea znajduje się pod ścianą i jest zmuszona sprzedać kilku piłkarzy. Wszystko po to, aby nie naruszyć finansowego fair play. Aczkolwiek, w londyńskim klubie nie są zgodni co do tego, kto ma odejść. Władze “The Blues” chcą rozstać się z Conorem Gallagher’em, lecz jego fanem jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk regularnie stawia na młodego pomocnika w Premier League.

Sytuacji 23-latka bacznie przygląda się Tottenham. Portal “Football Insider” uważa, że wychowanek zespołu ze Stamford Bridge znajduje się wysoko na liście życzeń w notesie właściciela “Kogutów” – Daniela Levy’ego. Kwota transferu miałaby sięgnąć okolic 50 milionów funtów.

Conor Gallagher piłkarzem pierwszego zespołu Chelsea jest od poprzedniego sezonu, gdy wrócił z wypożyczenia do Crystal Palace. W bieżącej kampanii wystąpił łącznie w 23 meczach, w których 4 razy asystował. Jego umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku.

