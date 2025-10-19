Tottenham pozyska młodą gwiazdę? Wcześniej chciała go Barcelona

18:02, 19. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Tottenham jest coraz bliżej pozyskania Rayana. Jak donosi CaughtOffside, Spurs rywalizują z trzema innymi klubami Premier League o podpis 19-letniego skrzydłowego Vasco da Gama.

Thomas Frank
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Rayan głównym celem Tottenhamu

Rayan od dłuższego czasu wzbudza duże zainteresowanie europejskich klubów. W przeszłości Brazylijczyka obserwowała FC Barcelona oraz AC Milan. 19-latek uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w kraju i już niedługo może trafić do Premier League.

Według doniesień obecnie w najbliżej sfinalizowania transferu jest Tottenham Hotspur. Sytuację piłkarza Vasco da Gama monitorują również Arsenal, Chelsea i Liverpool.

Spurs liczą na to, że wszystkie szczegóły uda się dopiąć już zimą. Ten transfer ma zapewnić Thomasowi Frankowi dodatkową opcję w ataku. Obecnie Tottenham ma solidną ofensywę, ale duński szkoleniowiec chce mieć więcej możliwości.

Rayan może zyskać na takim ruchu pod wieloma względami. Transfer do Anglii pozwoli mu rywalizować w jednej z najmocniejszych lig na świecie. Regularna gra w Premier League może z kolei zwiększyć jego szanse na powołanie do reprezentacji Brazylii. Londyńczycy wierzą, że 19-latek może szybko wkomponować się w zespół i stanowić realne wzmocnienie w drugiej części sezonu.

Rozmowy w sprawie transferu wciąż trwają, ale obie strony są coraz bliżej porozumienia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rayan może zostać nowym zawodnikiem Tottenhamu jeszcze przed końcem stycznia.

