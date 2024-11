Brazylijczyk pod lupą europejskich klubów. Na horyzoncie głośny transfer

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Rayan

Rayan rozchwytywany na rynku transferowym

Brazylia jest określana jako kuźnia piłkarskich talentów. To właśnie z Kraju Kawy pochodzą takie gwiazdy jak Vinicius Junior, Rodrygo Goes czy Gabriel Martinelli. Niewykluczone, że kolejnym zawodnikiem, który podbije Stary Kontynent, będzie Rayan. 18-letni skrzydłowy pokazuje się ze świetnej strony w barwach Vasco da Gamy, a to oczywiście nie uchodzi uwadze skautów europejskich gigantów, którzy bacznie śledzą tamtejszy rynek.

Według najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura, Rayan znajduje się na celowniku Barcelony, Milanu, Newcastle United, Olympique’u Lyon oraz FC Porto. Wydaje się, że młodzieżowy reprezentant Brazylii największe szanse na rozwój miałby we francuskim lub portugalskim zespole, gdzie najłatwiej byłoby mu wywalczyć miejsce w podstawowym składzie.

Mierzący 185 centymetrów atakujący całą dotychczasową karierę spędził na Estadio Sao Januario. Rayan jest bowiem wychowankiem akademii Vasco da Gamy, natomiast od lipca 2023 roku z powodzeniem występuje w pierwszej drużynie. Jego bilans w seniorskim futbolu to 38 meczów, 3 bramki i 1 asysta. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową perspektywicznego napastnika na około 7 milionów euro.

Warto dodać, że Rayan w 2023 roku został mistrzem Ameryki Południowej do lat 17.