Tottenham dobił targu. Wielki transfer wewnątrz Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Eberechi Eze przenosi się z Crystal Palace do Tottenhamu

Tottenham podczas okresu przygotowawczego musiał pogodzić się z faktem, że James Maddison opuści dużą część sezonu 2025/2026. Reprezentant Anglii podczas jednego ze spotkań sparingowych doznał poważnej kontuzji. Po dokładnych badaniach okazało się, że zerwał więzadła krzyżowe. Przewidywany czas absencji ofensywnego pomocnika szacuje się na co najmniej sześć miesięcy.

Z tego powodu Tottenham musiał ponownie uaktywnić się na rynku transferowym. Thomas Frank w obliczu straty kluczowego zawodnika, potrzebował gracza o podobnej jakości, aby utrzymać siłę zespołu. Po tygodniach negocjacji Spurs dopięli swego, przybliżając się do sfinalizowania transferu. Jak podaje Ben Jacobs, doszło do porozumienia z Crystal Palace ws. transakcji z udziałem Eberechiego Eze.

Kwota transferu nie została ujawniona, lecz niewykluczone, że zakręci się w okolicach 50-60 milionów funtów. Takie sumy pojawiały się wcześniej w mediach, gdy tamtejsza prasa informowała o zainteresowaniu Tottenhamu piłkarzem Orłów.

Eberechi Eze jest związany z Crystal Palace od 2020 roku, gdy zespół z Selhurst Park zapłacił Queens Park Rangers ok. 18 mln euro. Łącznie reprezentant Anglii rozegrał w barwach Orłów 169 spotkań, w których zdobył 40 goli i zanotował 28 asyst. W poprzednim sezonie sięgnął z klubem po niespodziewany triumf w Pucharze Anglii. Natomiast niedawno dołożył do tego zwycięstwo w meczu o Tarczę Wspólnoty.