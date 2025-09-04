Tottenham pobił swój transferowy rekord. Londyńczycy zaczęli nową erę

10:12, 4. września 2025 10:45, 4. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham Hotspur w letnim oknie transferowym pobił swój rekord transferowy. Klub z Londynu postawił na odmłodzenie kadry, wydając łącznie 200 milionów euro.

Xavi Simons
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Tottenham Hotspur – transfery przed sezonem 2025/2026

Tottenham Hotspur w minionym sezonie wygrał swoje pierwsze trofeum w XXI wieku to nie byle jakie. Londyńczycy włożyli do gabloty trofeum za zdobycie Ligi Europy. Tym samym Ange Postecoglou wprowadził zespół do fazy ligowej Ligi Mistrzów i to pomimo fatalnego sezonu w Premier League. To jednak nie wystarczyło do zachowania pracy, ponieważ Australijczyka na stanowisku zastąpił Duńczyk, Thomas Frank.

Podczas letniego okienka transferowego Tottenham Hotspur zaszalał na rynku transferowym. Sytuacja wymagała reakcji, ponieważ z londyńczykami pożegnała się klubowa legenda, czyli Heung-min Son, który zdecydował się na kontynuowanie kariery poza Europą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych.

Najgłośniejszymi transferem, który przeprowadził Tottenham Hotspur, jest kupno gwiazdy Bundesligi. Z niemieckich boisk do Premier League przeniósł się Xavi Simons, który był o krok od zagrania w innym londyńskim klubie. Ostatecznie Holender wzmocnił szeregi zespołu Thomasa Franka, co kosztowało Tottenham Hotspur 65 milionów euro. Tym samym klub ustanowił swój nowy rekord transferowy.

W Londynie tego lata zdecydowali się na odmłodzenie kadry. Efektem tego jest sprowadzenie 20-letniego piłkarza Bayernu Monachium, Mathysa Tela. Niewiele starszy jest były już gwiazdor West Hamu United, Mohammed Kudus. Za wspominaną dwójkę Tottenham Hotspur zapłacił łącznie około 100 milionów euro, a przecież klub nie poprzestał na tych ruchach.

Tottenham – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Xavi Simonsofensywny pomocnikRB Lipsk65 mln euro
Mohammed Kudusprawy napastnikWest Ham United63,8 mln euro
Mathys Telśrodkowy napastnikBayern Monachium35 mln euro
Kevin Dansośrodkowy obrońcaRC Lens25 mln euro
Kota Takaiśrodkowy obrońcaKawasaki Frontale5,8 mln euro
Joao Palhinhadefensywny pomocnikBayern Monachiumwypożyczenie (5 mln euro)
Randal Kolo MuaniŚrodkowy napastnikPSGwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Tottenham – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Heung-min SonLewy napastnikLAFC22 mln euro
Pierre-Emile Højbjergdefensywny pomocnikOlympique Marsylia13,5 mln euro
Bryan Gillewy napastnikGirona FC6 mln euro
Adam AznouobrońcaEverton9 mln euro
Mikey Moorelewy napastnikRangerswypożyczenie
Manor Solomonlewy napastnikVillarrealwypożyczenie
Luka Vuskovicśrodkowy obrońcaHSV Hamburgwypożyczenie
Alfie Devineofensywny pomocnikPrestonwypożyczenie
Min-hyeok Yangprawy napastnikPortsmouthwypożyczenie
Alejo Velizśrodkowy napastnikRosariowypożyczenie
Sergio Reguilónlewy obrońcabez klubu
Fraser Forsterbramkarzbez klubu
Alfie Whitemanbramkarzbez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Tottenhamu

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 13
  • Wydatki na transfery: 199,6 mln euro
  • Zarobki na transferach: 41,50 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur może być zadowolony ze wzmocnień, których udało się dokonać. Zawsze można znaleźć jednak coś do poprawy. Niedosyt w szeregach londyńskiego klubu może budzić fiasko negocjacji transferowych z Manchesterem City. Tottenham był żywo zainteresowany angażem Brazylijczyka Savinho. Jego sprowadzenie wiązało się z wydatkiem przewyższającym nowy transferowy rekord londyńczyków. Być może temat angażu skrzydłowego powrócić zimą, kiedy to kluby Premier League znów będą mogły kontraktować zawodników.

Czy Tottenham awansuje do Ligi Mistrzów?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 100%
  • NIE 0%

1+ Votes

POLECAMY TAKŻE

Benjamin Pavard
Pavard na celowniku dwóch klubów. Inter musi podjąć decyzję
Thomas Frank
Tottenham kupuje napastnika PSG. Romano potwierdził transfer
Rafael Leao
Rafael Leao może opuścić Milan! Wielki klub myśli o transferze