Tottenham Hotspur – transfery przed sezonem 2025/2026

Tottenham Hotspur w minionym sezonie wygrał swoje pierwsze trofeum w XXI wieku to nie byle jakie. Londyńczycy włożyli do gabloty trofeum za zdobycie Ligi Europy. Tym samym Ange Postecoglou wprowadził zespół do fazy ligowej Ligi Mistrzów i to pomimo fatalnego sezonu w Premier League. To jednak nie wystarczyło do zachowania pracy, ponieważ Australijczyka na stanowisku zastąpił Duńczyk, Thomas Frank.

Podczas letniego okienka transferowego Tottenham Hotspur zaszalał na rynku transferowym. Sytuacja wymagała reakcji, ponieważ z londyńczykami pożegnała się klubowa legenda, czyli Heung-min Son, który zdecydował się na kontynuowanie kariery poza Europą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych.

Najgłośniejszymi transferem, który przeprowadził Tottenham Hotspur, jest kupno gwiazdy Bundesligi. Z niemieckich boisk do Premier League przeniósł się Xavi Simons, który był o krok od zagrania w innym londyńskim klubie. Ostatecznie Holender wzmocnił szeregi zespołu Thomasa Franka, co kosztowało Tottenham Hotspur 65 milionów euro. Tym samym klub ustanowił swój nowy rekord transferowy.

W Londynie tego lata zdecydowali się na odmłodzenie kadry. Efektem tego jest sprowadzenie 20-letniego piłkarza Bayernu Monachium, Mathysa Tela. Niewiele starszy jest były już gwiazdor West Hamu United, Mohammed Kudus. Za wspominaną dwójkę Tottenham Hotspur zapłacił łącznie około 100 milionów euro, a przecież klub nie poprzestał na tych ruchach.

Tottenham – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Xavi Simons ofensywny pomocnik RB Lipsk 65 mln euro Mohammed Kudus prawy napastnik West Ham United 63,8 mln euro Mathys Tel środkowy napastnik Bayern Monachium 35 mln euro Kevin Danso środkowy obrońca RC Lens 25 mln euro Kota Takai środkowy obrońca Kawasaki Frontale 5,8 mln euro Joao Palhinha defensywny pomocnik Bayern Monachium wypożyczenie (5 mln euro) Randal Kolo Muani Środkowy napastnik PSG wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Tottenham – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Heung-min Son Lewy napastnik LAFC 22 mln euro Pierre-Emile Højbjerg defensywny pomocnik Olympique Marsylia 13,5 mln euro Bryan Gil lewy napastnik Girona FC 6 mln euro Adam Aznou obrońca Everton 9 mln euro Mikey Moore lewy napastnik Rangers wypożyczenie Manor Solomon lewy napastnik Villarreal wypożyczenie Luka Vuskovic środkowy obrońca HSV Hamburg wypożyczenie Alfie Devine ofensywny pomocnik Preston wypożyczenie Min-hyeok Yang prawy napastnik Portsmouth wypożyczenie Alejo Veliz środkowy napastnik Rosario wypożyczenie Sergio Reguilón lewy obrońca bez klubu – Fraser Forster bramkarz bez klubu – Alfie Whiteman bramkarz bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Tottenhamu

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 13

13 Wydatki na transfery: 199,6 mln euro

199,6 mln euro Zarobki na transferach: 41,50 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur może być zadowolony ze wzmocnień, których udało się dokonać. Zawsze można znaleźć jednak coś do poprawy. Niedosyt w szeregach londyńskiego klubu może budzić fiasko negocjacji transferowych z Manchesterem City. Tottenham był żywo zainteresowany angażem Brazylijczyka Savinho. Jego sprowadzenie wiązało się z wydatkiem przewyższającym nowy transferowy rekord londyńczyków. Być może temat angażu skrzydłowego powrócić zimą, kiedy to kluby Premier League znów będą mogły kontraktować zawodników.