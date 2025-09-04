Tottenham Hotspur – transfery przed sezonem 2025/2026
Tottenham Hotspur w minionym sezonie wygrał swoje pierwsze trofeum w XXI wieku to nie byle jakie. Londyńczycy włożyli do gabloty trofeum za zdobycie Ligi Europy. Tym samym Ange Postecoglou wprowadził zespół do fazy ligowej Ligi Mistrzów i to pomimo fatalnego sezonu w Premier League. To jednak nie wystarczyło do zachowania pracy, ponieważ Australijczyka na stanowisku zastąpił Duńczyk, Thomas Frank.
Podczas letniego okienka transferowego Tottenham Hotspur zaszalał na rynku transferowym. Sytuacja wymagała reakcji, ponieważ z londyńczykami pożegnała się klubowa legenda, czyli Heung-min Son, który zdecydował się na kontynuowanie kariery poza Europą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych.
Najgłośniejszymi transferem, który przeprowadził Tottenham Hotspur, jest kupno gwiazdy Bundesligi. Z niemieckich boisk do Premier League przeniósł się Xavi Simons, który był o krok od zagrania w innym londyńskim klubie. Ostatecznie Holender wzmocnił szeregi zespołu Thomasa Franka, co kosztowało Tottenham Hotspur 65 milionów euro. Tym samym klub ustanowił swój nowy rekord transferowy.
W Londynie tego lata zdecydowali się na odmłodzenie kadry. Efektem tego jest sprowadzenie 20-letniego piłkarza Bayernu Monachium, Mathysa Tela. Niewiele starszy jest były już gwiazdor West Hamu United, Mohammed Kudus. Za wspominaną dwójkę Tottenham Hotspur zapłacił łącznie około 100 milionów euro, a przecież klub nie poprzestał na tych ruchach.
Tottenham – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Xavi Simons
|ofensywny pomocnik
|RB Lipsk
|65 mln euro
|Mohammed Kudus
|prawy napastnik
|West Ham United
|63,8 mln euro
|Mathys Tel
|środkowy napastnik
|Bayern Monachium
|35 mln euro
|Kevin Danso
|środkowy obrońca
|RC Lens
|25 mln euro
|Kota Takai
|środkowy obrońca
|Kawasaki Frontale
|5,8 mln euro
|Joao Palhinha
|defensywny pomocnik
|Bayern Monachium
|wypożyczenie (5 mln euro)
|Randal Kolo Muani
|Środkowy napastnik
|PSG
|wypożyczenie
Tottenham – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Heung-min Son
|Lewy napastnik
|LAFC
|22 mln euro
|Pierre-Emile Højbjerg
|defensywny pomocnik
|Olympique Marsylia
|13,5 mln euro
|Bryan Gil
|lewy napastnik
|Girona FC
|6 mln euro
|Adam Aznou
|obrońca
|Everton
|9 mln euro
|Mikey Moore
|lewy napastnik
|Rangers
|wypożyczenie
|Manor Solomon
|lewy napastnik
|Villarreal
|wypożyczenie
|Luka Vuskovic
|środkowy obrońca
|HSV Hamburg
|wypożyczenie
|Alfie Devine
|ofensywny pomocnik
|Preston
|wypożyczenie
|Min-hyeok Yang
|prawy napastnik
|Portsmouth
|wypożyczenie
|Alejo Veliz
|środkowy napastnik
|Rosario
|wypożyczenie
|Sergio Reguilón
|lewy obrońca
|bez klubu
|–
|Fraser Forster
|bramkarz
|bez klubu
|–
|Alfie Whiteman
|bramkarz
|bez klubu
|–
Bilans transferowy Tottenhamu
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 13
- Wydatki na transfery: 199,6 mln euro
- Zarobki na transferach: 41,50 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Tottenhamu Hotspur
Tottenham Hotspur może być zadowolony ze wzmocnień, których udało się dokonać. Zawsze można znaleźć jednak coś do poprawy. Niedosyt w szeregach londyńskiego klubu może budzić fiasko negocjacji transferowych z Manchesterem City. Tottenham był żywo zainteresowany angażem Brazylijczyka Savinho. Jego sprowadzenie wiązało się z wydatkiem przewyższającym nowy transferowy rekord londyńczyków. Być może temat angażu skrzydłowego powrócić zimą, kiedy to kluby Premier League znów będą mogły kontraktować zawodników.
