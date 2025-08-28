Manchester City nie sprzeda skrzydłowego. Nawet za taką kwotę

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Savinho

Manchester City odrzuca ponad 70 milionów

Kwestie finansowe nie są na Etihad najmniejszym problemem. Manchester City w tym okienku wydał już prawie 177 milionów euro, a szeregi Obywateli zasilili tacy piłkarze, jak Tijjani Reijnders, Raan Ait-Nouri, Rayan Cherki czy James Trafford. Jednocześnie The Citizens właściwie się nie osłabili i… nie zamierzają tego robić. Fabrizio Romano poinformował, że klub nie chce sprzedawać Savinho.

Reprezentant Brazylii w tym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania, ponieważ jeszcze nie zakończył rehabilitacji po kontuzji, której doznał w towarzyskim pojedynku z Palermo. Jednak to w żaden sposób nie zniechęciło Tottenhamu, który długo negocjował z City transfer 21-latka. W pewnym momencie wydawało się, że skrzydłowy zmieni klubowe barwy, jednak ostatecznie Manchester wykluczył taką możliwość.

Romano twierdzi, że Obywatele nie wyobrażają sobie rozstania z Savinho, nawet w przypadku oferty przekraczającej 70 milionów euro. W poprzednim sezonie były zawodnik Girony rozegrał 48 meczów, w których strzelił 3 gole i zanotował 13 asyst. Na boisku spędził łącznie nieco ponad trzy tysiące minut.