Heung-Min Son pożegnał się z Tottenhamem. Wyjeżdża z Europy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Los Angeles FC uzgodniło transfer Heung-Min Sona

Po blisko dziesięciu latach spędzonych w barwach Tottenhamu Hotspur, Heung-Min Son zdecydował się na zakończenie swojej przygody z klubem z północnego Londynu. Koreański skrzydłowy, który dołączył do drużyny Spurs w 2015 roku z Bayeru Leverkusen, stał się jednym z ulubieńców kibiców oraz ikoną zespołu. Decyzja o odejściu była dla wielu zaskoczeniem, szczególnie że 33-latek wciąż prezentował wysoki poziom sportowy i pełnił zaszczytną funkcję kapitana drużyny Kogutów. Skuteczny atakujący chce spróbować swoich sił w innym środowisku, dlatego postanowił zmienić otoczenie.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Heung-Min Son przenosi się do Los Angeles FC. Kwota tej transakcji wyniesie około 15 milionów euro. Zatem dojdzie do jednego z najdroższych transferów w historii amerykańskiej ligi. Klub z Kalifornii, znany z ambitnych ruchów transferowych, liczy na to, że doświadczenie oraz popularność koreańskiego gwiazdora przyciągną nie tylko kibiców, ale także nowych sponsorów. Dla słynnego zawodnika oznacza to grę w zupełnie innych realiach – zarówno sportowych, jak i kulturowych. 33-letni piłkarz będzie główną twarzą Major League Soccer na rynku azjatyckim.

Podczas swojej kariery w londyńskim klubie Heung-Min Son rozegrał łącznie 454 spotkania, zdobywając 173 bramki i notując 101 asyst. Z Tottenhamem Hotspur udało mu się wygrać jedno trofeum – Ligę Europy. Ponadto doprowadził zespół Kogutów do finału Ligi Mistrzów w 2019 roku, a w sezonie 2021/2022 został królem strzelców Premier League ex aequo z Mohamedem Salahem. Lewy napastnik to również lider reprezentacji Korei Południowej oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych azjatyckich piłkarzy w historii. Teraz skrzydłowy sprawdzi się na boiskach MLS. W Los Angeles FC będzie dzielił szatnię z Hugo Llorisem.