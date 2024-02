Tottenham Hotspur to jedna z tych ekip z Premier League, który planuje solidne zbrojenie w trakcie letniego okna transferowego. The Telegraph przekazało wieści, że sternicy The Spurs mają zamiar wzmocnić drużynę defensorem z Chelsea.

fot. Imago / Carlton Myrie Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham Hotspur może latem zostać prawdziwym królem polowania

Nie milkna spekulacje dotyczące ewentualnych wzmocnić The Spurs

The Telegraph przekonuje, że do ekipy Ange Postecoglou może trafić Conor Gallagher

Rynkowa wartość 24-latka wynosi 42 miliony euro

Conor Gallagher niepewny swojej przyszłości

Tottenham Hotspur celuje w tej kampanii w miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W związku z tym władze stołecznej ekipy mają ambitny plan, aby w trakcie letniej sesji transferowej zrobić wszystko, aby drużyna była na każdej pozycji konkurencyjna w nowym sezonie.

The Telegraph przekonuje, że działacze The Spurs wyrażają chęć pozyskania Conora Gallaghera. Aby tego typu transakcja mogła dojść do skutku, to 24-latek nie może przedłużyć umowy z Chelsea. Zawodnik ma kontrakt ważny z The Blues do końca czerwca 2025 roku.

Gallagher to wychowanek Chelsea, którego wartość dzisiaj jest wyceniana na ponad 40 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 32 meczach, notując w nich trzy trafienia i sześć asyst.