Tottenham złożył ofertę za talent Man City. Guardiola odpowiedział

Manchester City otrzymał od Tottenhamu ofertę w wysokości 70 milionów euro za Savinho. Pep Guardiola cytowany przez Fabrizio Romano nie ukrywa, że chciałby, aby piłkarz został w klubie.

On jest niesamowity! – mówi Guardiola o Savinho

Manchester City, choć do końca okna transferowego pozostało niewiele czasu, wciąż myśli o przeprowadzeniu kolejnej transakcji. Media donoszą, że w kręgu zainteresowań znalazł się Rodrygo. Ściągnięcie gwiazdora Realu Madryt będzie możliwe pod jednym warunkiem. Wcześniej z klubem musi pożegnać się jeden z obecnych zawodników. Tym ma być – jak twierdzą media – Savinho.

Brazylijczyk na brak zainteresowania nie narzeka, ponieważ jego talent przykuł uwagę Tottenhamu. Co więcej, Spurs złożyli już za niego dwie oficjalne oferty. Ostatnia opiewała na 70 milionów euro, ale Manchester City odrzucił propozycję, żądając jeszcze więcej.

Wygląda na to, że przyszłość Savinho wcale nie jest przesądzona. Na dodatek z ostatniej wypowiedzi Pepa Guardioli wynika, że Hiszpan chciałby go zatrzymać w klubie. Zdaniem szkoleniowca 21-latek to niesamowity gracz, ale jego pragnienia są ważniejsze. Dodał jednak, że ostateczna decyzja będzie zależała od klubu, a dokładnie ewentualnego porozumienia z Tottenhamem.

– Jedyne, co mnie dziś interesuje, to żeby Savinho był z nami do końca sezonu i – mam nadzieję – przez wiele, wiele lat. On jest niesamowity! Ale ostatecznie, jak zawsze, to pragnienie zawodnika przeważa nad wszystkim, a później musi dojść do porozumienia z klubem. Jeśli porozumienia nie będzie, zawodnik zostanie tutaj – powiedział Pep Guardiola.

Savinho w poprzednim sezonie wystąpił w 48 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 13 asyst.