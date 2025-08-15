Tottenham zabiega o Savinho, składając w tym celu już drugą ofertę. Manchester City póki co odrzuca możliwość transferu gwiazdora - informuje Eduardo Burgos.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Savinho

Manchester City odrzucił drugą ofertę. Hitowy transfer możliwy

Na brytyjskim rynku może jeszcze dojść do ciekawego transferowego domina. Manchester City planuje transfer Rodrygo z Realu Madryt, ale dojdzie do niego jedynie w przypadku, gdy w kadrze zrobi się dodatkowe miejsce. Z tego względu pojawił się temat przenosin Savinho do innego zespołu. Po dynamicznego Brazylijczyka zgłosił się Tottenham. Trwają rozmowy w sprawie hitowego transferu z jego udziałem. Obywatele póki co nie wyrażają zgody na sprzedaż, odrzucając już drugą ofertę.

Koguty zaproponowały łączną kwotę w wysokości 70 milionów euro, ale nie jest to wystarczające. Manchester City ma konkretne żądania, które muszą zostać spełnione, aby myśleć o finalizacji tej operacji.

Savinho jest chętny, aby zasilić szeregi londyńczyków. Ma świadomość, że przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, a Pep Guardiola wyżej ceni innych zawodników. W Tottenhamie miałby natomiast pewny plac, dlatego liczy, że klubom uda się porozumieć. Na początku przyszłego tygodnia przedstawiciele Brazylijczyka udadzą się do Londynu, aby poczynić postęp w pracach nad tym transferem.

21-letni Savinho kosztował Manchester City zaledwie 25 milionów euro, co jest efektem powiązań właścicielskich z Troyes, którego wcześniej był zawodnikiem. W sezonie 2024/2025 uzbierał trzy bramki oraz trzynaście asyst w 48 występach.