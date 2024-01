Djed Spence uda się na wypożyczenie do Genoi. Anglik będzie występował w Serie A przynajmniej do końca sezonu. W umowie znajduje się ewentualna klauzula wykupu - informuje Fabrizio Romano.

Imago / Phil Bryan Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence zostanie piłkarzem Genoi

Obrońca trafi do beniaminka Serie A na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu

Anglik jest częścią umowy pomiędzy klubami dotyczącej transferu Radu Dragusina

Djed Spence zostanie wypożyczony do Genoi

Dzisiaj stało się jasne, że Radu Dragusin zostanie piłkarzem Tottenhamu. Jednak to nie jedyna transakcja na linii Genoa – Tottenham. W odwrotną stronę do Rumuna powędruje angielski obrońca – Djed Spence. Piłkarz uda się na wypożyczenie do beniaminka Serie A. Jak poinformował Fabrizio Romano włoski klub będzie miał możliwość skorzystania z opcji wykupu. Kwota w przypadku aktywowania klauzuli oscyluje w okolicach 10 milionów euro.

23-latek trafił do Spurs zimą 2022 roku, lecz nie był w stanie wywalczyć stałego miejsca w drużynie. Zaledwie po roku został wypożyczony do Rennes. Przed sezonem zdecydowano się wysłać go na niższy poziom rozgrywkowy, aby mógł regularnie występować w wyjściowej jedenastce. Niestety w Leeds, które występuje w Championship również nie znalazł uznania w oczach trenerów. Ostatecznie przygoda Anglika na Elland Road zakończyła się przedwcześnie, a jego wypożyczenie zostało skrócone.

Zgodnie z umową, którą Tottenham zawarł z Genoą ws. transferu Dragusina angielski klub będzie pokrywał całą pensję Spence’a podczas trwania wypożyczenia.

W tym sezonie Spence wystąpił zaledwie w 7 meczach ligowych.

