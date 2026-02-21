Tottenham i Newcastle chcą byłego napastnika Liverpoolu. To byłby głośny powrót

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Darwin Nunez na radarze angielskich klubów

Tottenham Hotspur oraz Newcastle United rozczarowują w obecnym sezonie Premier League i już teraz rozglądają się za wzmocnieniami ofensywy. Klub z północnego Londynu zwolnił niedawno Thomasa Franka, a jego miejsce zajął Igor Tudor. Z kolei na St. James’ Park silną pozycję wciąż utrzymuje Eddie Howe, choć wyniki zespołu pozostawiają sporo do życzenia.

Oba kluby bacznie przyglądają się sytuacji Darwina Nuneza, który przez trzy lata występów w Liverpoolu potrafił zachwycać kibiców, choć jego forma bywała nierówna. W Premier League Urugwajczyk rozegrał łącznie 95 spotkań i zdobył 25 bramek. Latem ubiegłego roku 26-latek przeniósł się do Al-Hilal za 53 miliony euro.

Początek jego pobytu w Rijadzie był obiecujący, jednak sytuacja zmieniła się diametralnie po zimowym oknie transferowym. Saudyjski klub niespodziewanie sprowadził Karima Benzemę z Al-Ittihad. Ze względu na limity obcokrajowców doprowadziło do wykreślenia Nuneza z kadry na rozgrywki ligowe i krajowy puchar. W praktyce oznacza to, że napastnik nie może już występować w lidze do końca sezonu.

Decyzja klubu miała całkowicie zaskoczyć zawodnika, który zaczął poważnie rozważać swoją przyszłość na Bliskim Wschodzie. Jak informuje „TEAMtalk”, jego sytuacja wzbudziła duże zainteresowanie w Europie, szczególnie w Anglii. Największą przeszkodą w ewentualnym transferze pozostają zarobki piłkarza.

Nunez inkasuje około 400 tysięcy funtów tygodniowo. Mimo to jest gotów znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe, by umożliwić sobie powrót do Europy. W obecnym sezonie napastnik rozegrał 24 mecze dla Al-Hilal, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt w saudyjskim klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku.