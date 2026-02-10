Tottenham Hotspur skreślił napastnika. Piłkarz wróci do giganta

Tottenham Hotspur przygotowuje się do zakończenia krótkiego pobytu Randala Kolo Muaniego. Jak informuje "TEAMtalk", Spurs nie planują wykupu francuskiego napastnika po sezonie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Randal Kolo Muani wróci do PSG po sezonie

Tottenham Hotspur przed sezonem 2025/26 zdecydował się na zmianę trenera, zwalniając Ange Postecoglou i powierzając drużynę Thomasowi Frankowi. Nowy menedżer ma jednak bardzo trudny początek pracy w północnym Londynie. Po 25. kolejkach Premier League Spurs zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli i nie wygrali siedmiu kolejnych spotkań ligowych. W miniony weekend ulegli Manchesterowi United (0:2) na Old Trafford.

Na początku września szeregi Tottenhamu zasilił Randal Kolo Muani. Francuski napastnik trafił do klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z Paris Saint-Germain. W 17 meczach Premier League nie zdołał jeszcze zdobyć bramki, choć w rozgrywkach Ligi Mistrzów trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Według informacji płynących z Anglii decyzja o odesłaniu 27-latka do francuskiego giganta miała już zapaść. Klub z Londynu zamierza po zakończeniu sezonu definitywnie zamknąć ten rozdział. Źródła bliskie zawodnikowi wskazują, że Kolo Muani od samego początku nie widział dla siebie jasno określonej roli w planach Tottenhamu, a sposób zarządzania jego sytuacją tylko to przekonanie pogłębił.

Choć teoretycznie Spurs byli otwarci na jego odejście podczas zimowego okna transferowego, nie pojawiły się żadne konkretne oferty. W efekcie powrót Kolo Muaniego do Paris Saint-Germain wydaje się nieunikniony, choć jego dalsza przyszłość na Parc des Princes również stoi pod znakiem zapytania.

PSG sprowadziło Kolo Muaniego w 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt za około 95 milionów euro. Jednak transfer okazał się dużym rozczarowaniem. Napastnik miał problemy z regularnym zdobywaniem bramek, a w ubiegłym sezonie był wypożyczony do Juventusu Turyn, gdzie również nie spełnił oczekiwań, mimo że strzelił 10 goli w 22 spotkaniach. Jego kontrakt z paryskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.