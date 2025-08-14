Tottenham Hotspur chce wynagrodzić zawodnika. Nowa umowa w drodze

Tottenham Hotspur planuje przedłużenie kontraktu z angielskim obrońcą. Jak donosi "The Athletic", Djed Spence ma podpisać nową umowę z londyńskim klubem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham planuje nowy kontrakt dla Djeda Spence’a

Tottenham Hotspur po słabszym sezonie w Premier League zdołał podnieść trofeum Ligi Europy, co było sporym pocieszeniem dla kibiców. W środowym meczu o Superpuchar Europy londyńczycy przegrali w serii rzutów karnych z Paris Saint-Germain, mimo że prowadzili 2:0 do 85. minuty spotkania.

Duże zadowolenie w klubie budzi rozwój Djeda Spence’a, który dołączył do Tottenhamu w lipcu 2022 roku z Middlesbrough w ramach transferu definitywnego za niespełna 15 milionów euro. Angielski lewy obrońca systematycznie zdobywa zaufanie trenera Thomasa Franka i ma odegrać ważną rolę w sezonie 2025/26.

Pozycja Spence’a w zespole znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach, a jego dobre występy w okresie przygotowawczym oraz solidna postawa w meczu z PSG pokazują, że 25-latek będzie podstawowym lewym obrońcą Tottenhamu w nadchodzącym sezonie Premier League.

Włodarze Tottenhamu rozpoczęli już rozmowy z przedstawicielami zawodnika, oferując nowy kontrakt, który odzwierciedlałby rosnącą rolę Spence’a w drużynie oraz zapewniłby wyższą pensję. Okazuj się, że są jest blisko porozumienia. Obecna umowa obrońcy obowiązuje do czerwca 2028 roku.

W ubiegłym sezonie Spence rozegrał 35 meczów, zdobył dwie bramki i dorzucił trzy asysty, co pokazuje jego znaczący wpływ na grę Tottenhamu. Klub liczy, że nowa umowa pomoże zatrzymać zawodnika w Londynie i zapewni stabilność na lewej flance defensywny w nadchodzących sezonach.

