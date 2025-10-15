Tottenham Hotspur chce zawodnika z Serie A. Na stole 50 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Mario Gila przymierzany do Tottenhamu

Tottenham Hotspur znakomicie rozpoczął sezon w Premier League i Lidze Mistrzów. Drużyna Thomasa Franka zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligi angielskiej, a w 8. kolejce zmierzy się z Aston Villą. Londyńczycy mają ambitne cele i zamierzają namieszać w obu rozgrywkach.

Według doniesień „CaughtOffside”, klub z północnego Londynu rozważa w styczniowym oknie transferowym pozyskanie Mario Gila, środkowego obrońcy Lazio Rzym. 25-latek wyrasta na poważnego kandydata do wzmocnienia defensywy drużyny Franka. Hiszpan imponuje swoją grą w Serie A i znajduje się również na radarze Milanu.

Gila wystąpił w sześciu meczach ligowych Lazio w tym sezonie. Były zawodnik Realu Madryt doskonale radzi sobie z rozprowadzaniem piłki pod presją, skutecznie wkracza w środek pola i utrzymuje spokój przy grze pod pressingiem, co idealnie wpisuje się w styl zespołów z Premier League.

Lazio ma silną pozycję negocjacyjną, ponieważ hiszpański zawodnik ma ważny kontrakt czerwca do 2027 roku. Jego wycena wynosi 45-50 milionów euro. Gila do stolicy Włoch przeniósł się w 2022 roku z rezerw Królewskich za sześć milionów euro. W ostatnich latach obrońca wyrósł na gwiazdę rzymskiego klubu.

Dziennikarze przewidują, że londyński klub przetestuje możliwości pozyskania Gila już w styczniu. Jednak powodzenie transferu będzie zależało od determinacji działaczy Tottenhamu oraz gotowości Lazio do sprzedaży Hiszpana. Gila ma na koncie zaledwie dwa występy w La Liga, ale w Serie A wystąpił już w 63 meczach.