Tottenham Hotspur chce francuskiego pomocnika. Konkretne zainteresowanie

Maghnes Akliouche na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur pod wodzą Thomasa Franka rozpoczął sezon w dobrym stylu. W Premier League Spurs przegrali dotychczas tylko jedno spotkanie, a na inaugurację Ligi Mistrzów odnieśli zwycięstwo nad Villarrealem (1:0) po samobójczym trafieniu rywala. Z kolei w Pucharze Ligi Angielskiej rozprawili się z Doncaster (3:0).

Władze klubu powoli przygotowują plany transferowe na przyszły rok. Latem londyńczycy sprowadzili Mohammeda Kudusa i Xavi Simonsa, którzy wnieśli znaczną jakość do ofensywy. Mimo tego szkoleniowiec Tottenhamu wciąż potrzebuje wszechstronnej opcji na prawe skrzydło.

Na liście życzeń klubu znalazł się Maghnes Akliouche. To 23-letni Francuz, który występuje w barwach AS Monaco. Zawodnik zadebiutował w reprezentacji Francji we wrześniu tego roku, a jego wszechstronność pozwala grać zarówno na prawym skrzydle, jak i w roli ofensywnego pomocnika. Portal Transfermarkt.de wycenia obecnie Francuza na 45 milionów euro.

Warto dodać, że klub z Księstwa jest znany z otwartości na sprzedaż młodych talentów za odpowiednią kwotę, co może ułatwić ewentualne negocjacje. 23-latkiem w Premier League interesują się również Liverpool i Arsenal. Kontrakt skrzydłowego obowiązuje do czerwca 2028 roku. W tym sezonie Akliouche strzelił dwa gole i dorzucił jedną asystę w sześciu spotkaniach.