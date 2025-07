Tottenham chce pomocnika. Ma zostać następcą gwiazdy

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Sano może wzmocnić Tottenham

Tottenham Hotspur jest zainteresowany sprowadzeniem Kaishu Sano w bieżącym okienku transferowym. Japończyk miałby być idealnym następcą Yvesa Bissoumy, którego przyszłość w klubie nie jest pewna. Defensywny pomocnik FSV Mainz wyróżnia się swoją grą w defensywie i mógłby wzmocnić zespół Thomasa Franka.

Japończyk podoba się Spurs ze względu na swoją determinację na boisku, ale potrafi także zagrać do przodu skutecznym podaniem. Transfer do Tottenhamu dla 24-latka byłby ciekawą opcją. Klub w najbliższym sezonie będzie występował w Lidze Mistrzów, a pod wodzą nowego trenera ma zamiar wrócić do czołówki Premier League. Duński szkoleniowiec miałby pomóc mu wydobyć z niego to, co najlepsze.

Tottenham może wkrótce złożyć ofertę za Sano. Japończyk szuka klubu, w którym będzie mógł się rozwijać i powalczyć o trofea. Negocjacje z Mainz mogą przyspieszyć w najbliższych tygodniach. W poprzednim sezonie zawodnik był ważnym elementem swojej drużyny. Wystąpił we wszystkich 36 spotkaniach niemieckiego zespołu i praktycznie zawsze grał 90 minut.

Przez portal „Transfermarkt” Sano jest wyceniany na 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a do Mainz dołączył rok temu z japońskiego klubu Kashima Antlers.

