Ceniony pomocnik zaoferował się Realowi Madryt. Szybka odpowiedź

Sandro Tonali zaoferował swoje usługi Realowi Madryt w kontekście letniego okienka transferowego. Hiszpański klub nie jest jednak zainteresowany pozyskaniem włoskiego pomocnika - informuje w piątkowe popołudnie strona Defensa Central.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Sandro Tonali chciałby przejść do Realu Madryt

Real Madryt będzie bardzo aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Prezes stołecznego klubu – Florentino Perez – doskonale zdaje sobie sprawę, iż drużyna Królewskich potrzebuje kolejnych jakościowych wzmocnień. Jedną z formacji, która w najbliższym czasie wymaga odświeżenia, jest środek pola. Real uważnie monitoruje więc rynek, analizując różne możliwości, choć warto dodać, że do włodarzy wicemistrzów La Ligi coraz częściej same zgłaszają się gwiazdy, licząc na grę na Santiago Bernabeu.

W ostatnich tygodniach w tym kontekście przewijały się nazwiska Rubena Nevesa oraz Bruno Fernandesa. Jak informuje w piątkowe popołudnie hiszpański portal „Defensa Central”, swoje usługi Realowi Madryt zaproponował także Sandro Tonali.

Ceniony Włoch miał wyrazić chęć przenosin do stołecznej drużyny i sprawdzić możliwość transferu. Wszystkie te kandydatury zostały jednak odrzucone, ponieważ Królewscy wolą skupić się na innych celach, takich jak Enzo Fernandez czy Kees Smit.

Tonali, który raczej nie spełni marzenia o grze dla Realu, jest łączony również z Arsenalem oraz Juventusem. 25-letni pomocnik od lipca 2023 roku występuje w barwach Newcastle United, dokąd przeniósł się z Milanu za niespełna 60 milionów euro. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 75 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 36 spotkań i zanotował 5 asyst, będąc jednym z filarów zespołu z St James’ Park.