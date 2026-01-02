Tobiasz dogadał się z nowym klubem! Legia podała cenę

Kacper Tobiasz zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z Legią Warszawa. Co więcej, doszedł do porozumienia z nowym klubem. Wojskowi wycenili go na milion euro - podaje George Tsarouchas.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Samsunspor nowym klubem Tobiasza? Legia oczekuje miliona euro

Od kilku dni zagraniczni dziennikarze donoszą, że Kacper Tobiasz niebawem przeniesie się do Turcji. Bramkarz miał osiągnąć pełne porozumienie z Samsunsporem w kwestii warunków kontraktu indywidualnego. Jedyną nie wiadomą pozostaje pytanie, kiedy dojdzie do transferu. Umowa 23-latka z Legią Warszawa obowiązuje tylko do końca sezonu, więc latem byłby do wzięcia za darmo.

Okazuje się jednak, że Samsunspor chce pozyskać Tobiasza znacznie szybciej. W grę wchodzi styczniowa przeprowadzka, ale warunkiem jest to, aby oferta, jaką złożą była atrakcyjna dla Legii. Z doniesień George’a Tsarouchasa wynika, że Wojskowi żądają miliona euro.

Jeśli wspomniana kwota nie zostanie zapłacona w styczniu, Tobiasz zostanie w Ekstraklasie do końca sezonu. Nie oznacza to, że transfer upadnie. Po prostu Samsunspor pozyska go na zasadzie wolnego transferu, a Polak przeniesie się do nowego zespołu od 1 lipca.

Tobiasz to wychowanek Legii Warszawa, w której zadebiutował w sezonie 2021/2022. Od tego momentu łącznie wystąpił w 135 meczach, w których 42 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma mistrzostwo oraz dwa puchary Polski. Wcześniej pisano o możliwym przedłużeniu kontraktu, ale obecnie wygląda na to, że szanse na pozostanie Tobiasza w Warszawie są bardzo małe.