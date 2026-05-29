„To piłkarz, jakiego Real Madryt powinien mieć”

Enrique Riquelme uważa, że Rodri to piłkarz stworzony dla Realu Madryt. Kandydat na prezydenta mówi też o wielkich planach.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Erling Haaland i Rodri

Enrique Riquelme, który kandyduje na stanowisko prezydenta Realu Madryt, zdradził nazwisko zawodnika, którego widziałby w koszulce „Królewskich”. W rozmowie z ESPN wskazał Rodriego z Manchesteru City.

– Rodri to typ piłkarza, który powinien grać dla Realu Madryt – powiedział Riquelme.

Kandydat na prezydenta podkreślił, że obecnie pomocnik jest zawodnikiem innego klubu i należy to uszanować. Jednocześnie zasugerował, że temat może wrócić w najbliższym czasie.

Riquelme nie ukrywał także swojego uznania dla reprezentanta Hiszpanii.

– Uwielbiam Rodriego. To fantastyczny piłkarz i profil zawodnika, jaki Real Madryt powinien mieć – dodał.

Kandydat na prezydenta zapowiada wielkie zmiany w Realu

Wybory prezydenckie w Realu Madryt odbędą się po raz pierwszy od 2006 roku. Faworytem pozostaje Florentino Perez, ale Riquelme prowadzi bardzo aktywną kampanię.

Zapowiedział już, że od soboty zacznie ujawniać szczegóły swojego projektu sportowego oraz nazwiska piłkarzy, z którymi ma osiągnięte porozumienia.

Według Riquelmego mają to być zawodnicy, którzy mogą odmienić drużynę i wzbudzić entuzjazm wśród kibiców Realu Madryt.

Kandydat ujawnił również, że ma już podpisanego trenera, który nigdy wcześniej nie pracował w Realu, ale jest szkoleniowcem z dużym doświadczeniem.