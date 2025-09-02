To będzie gorący dzień w Legii. Hitowe transfery, ale szykują się też odejścia [NOWE INFORMACJE]

Końcówka okienka transferowego rozgrzała kibiców Legii do czerwoności. Klub wrzucił piąty bieg i praktycznie codziennie zaskakuje hitowym transferem. Co więc wydarzy się na Łazienkowskiej dzisiaj? Goal.pl zajrzał za kulisy.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Bobić i Żewłakow odpięli pasy

O ile ruchy transferowe Legii na początku okienka były mocno zachowawcze (kto jeszcze pamięta protest kibiców?), o tyle końcówka jest wręcz szalona. Fredi Bobić i Michał Żewłakow odpięli pasy i „poszli grubo”. Transfery Piątkowskiego, Weisshaupta i Urbańskiego oczarowały nie tylko kibiców Legii.



Dziś Legia zamyka transfery przychodzące z oczywistego powodu: to właśnie 2 września mija termin zgłaszania piłkarzy do Ligi Konferencji UEFA. Czego więc można się spodziewać w najbliższych godzinach na Łazienkowskiej?

Jak wiadomo, dopełn się transfer Kacpra Urbańskiego. Z informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl wynika, że piłkarz przechodzi już testy medyczne przed parafowaniem kontraktu. Z kolei Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego/Onet” poinformował, że Legia ściąga też Antonio Colaka. A dosłownie ściągnęła go z testów medycznych w Górniku Zabrze.

Urbański, Colak i koniec

Co dalej? Kibice zastanawiali się, czy wciąż możliwy jest transfer greckiego obrońcy Papadopoulosa z Lugano i może jeszcze jakaś niespodzianka. Otóż z naszych informacji wynika, że nie. Legia zakończy okienko sprowadzeniem Colaka i Urbańskiego. Jak słyszymy, nie będzie więcej transferów przychodzących.

Oczywiście, nie zamyka to całkowicie okienka w wykonaniu klubu z Ł3. Bo po transferach „in” będą odejścia, w najbliższych dniach. Z informacji, które do nas docierają wynika, że największym „faworytem” do opuszczenia klubu jest Patryk Kun. Choć zapewne padnie nie tylko na niego. O tym jednak zarządzający będą dyskutować po tym jak dokończą kwestię ostatnich wzmocnień.