Tino Livramento może zastąpić Kyle'a Walkera w Manchesterze City - dowiedział się Fabrizio Romano. 22-letni prawy obrońca na co dzień występuje w Newcastle United.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Tino Livramento przymierzany do Manchesteru City

W ostatnim zimowym okienku transferowym Kyle Walker został wypożyczony na pół roku z Manchesteru City do Milanu. Włoski klub najprawdopodobniej wykupi prawego obrońcę, ale nawet jeśli nie, to boczny defensor i tak definitywnie rozstanie się z drużyną Obywateli, dołączając latem do innego zespołu. Dlatego dziesięciokrotny mistrz Premier League rozgląda się na rynku za następcą 34-letniego wahadłowego. Niewykluczone, że angielski gigant poważnie osłabi swojego ligowego rywala.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, na celownik Manchesteru City trafił bowiem prawy obrońca Newcastle United – Tino Livramento. 22-letni boczny defensor jest jedną z czołowych postaci ekipy Srok, a jego doskonała postawa nie uchodzi uwadze europejskich potęg. Pep Guardiola jest wielkim fanem talentu zawodnika, którego widziałby w składzie swojej drużyny. Warto dodać, że chrapkę na pozyskanie wahadłowego ma również Liverpool.

Tino Livramento z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Magpies od sierpnia 2023 roku, gdy trafił na St James’ Park za ponad 37 milionów euro z Southampton. Wcześniej grał w Chelsea, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W aktualnym sezonie prawy obrońca rozegrał 43 mecze i zaliczył 1 asystę, spędzając na boisku niespełna 3300 minut. Portal „Transfermarkt” wycenia młodego zawodnika na 35 milionów euro.