Timo Werner dogadał się z nowym klubem. Zaskoczenie

Timo Werner będzie kontynuował swoją karierę w MLS. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, 29-letni napastnik zostanie nowym zawodnikiem San Jose Earthquakes.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Timo Werner

San Jose Earthquakes zakontraktuje Timo Wernera

Timo Werner nie ma obecnie szans na regularne występy w barwach Lipska. 29-letni napastnik w trwającym sezonie rozegrał zaledwie trzy spotkania, spędzając na murawie tylko trzynaście minut. W tym czasie oczywiście nie zdołał zdobyć bramki ani zanotować asysty. Taka sytuacja sprawiła, że 57-krotny reprezentant Niemiec podjął decyzję o zmianie otoczenia i poszukiwaniu nowego impulsu w karierze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Werner osiągnął już porozumienie z nowym klubem. Według włoskiego dziennikarza mierzący 180 centymetrów snajper będzie kontynuował swoją karierę w San Jose Earthquakes.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w formie transferu definitywnego, a kwota opisywanej operacji nie powinna być wysoka. Tym samym Niemiec spróbuje swoich sił w Stanach Zjednoczonych, występując na boiskach tamtejszej MLS.

Timo Werner w swoim piłkarskim CV posiada również takie zespoły jak Tottenham Hotspur oraz Chelsea. Największym sukcesem w karierze napastnika pozostaje triumf w Lidze Mistrzów w kampanii 2020/2021. Aktualna wartość rynkowa urodzonego w Stuttgarcie zawodnika wynosi około 3 milionów euro, choć w szczytowym momencie kariery wyceniano go nawet na 80 milionów euro.