Timo Werner wzmocni w styczniu Tottenham. Do finalizacji transferu może dojść w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. We wtorek zawodnik ma przejść testy medyczne.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner wraca do Premier League

O pozyskanie tego piłkarza zabiegał Manchester United

Ostatecznie Niemiec przeniesie się do Tottenhamu

Werner przed testami medycznymi

Transfer Timo Wernera do Tottenhamu jest już przesądzony. Media donoszą, że lot zawodnika do stolicy Anglii przewidziano na wtorkowy ranek. Oznacza to, że w siedzibie klubu zjawi się najpóźniej popołudniu. Wówczas ruszyć mają też testy medyczne. Te powinny być tylko formalnością, bo szczegóły przenosin do Anglii zostały już ustalone.

Są spore szanse na to, że Timo Werner zadebiutuje w nowej drużynie już w czasie najbliższego weekendu, gdy Tottenham zmierzy się w ramach rozgrywek Premier League z Manchesterem United. Co ciekawe to właśnie Czerwone Diabły były największym konkurentem Spurs w walce o jego pozyskanie.

Werner trafi do Tottenhamu z RB Lipsk na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu. Dla 27-latka nie będzie to pierwsza przygoda z angielską piłką. W latach 2020-2022 był piłkarzem Chelsea. Obecny sezon Wernera przebiega pod znakiem kontuzji. Snajper Lipska już dwukrotnie był zmuszony z przymusu odpocząć od futbolu

