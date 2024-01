IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner niebawem wróci do Premier League

Wypożyczenie Niemca zapewnił sobie Totteham

RB Lipsk zgodził się na potencjalne odejście napastnika za promocyjną cenę

Timo Werner w promocji. Za tyle może go wykupić Tottenham

Tottenham przez kilka miesięcy był rewelacją tego sezonu Premier League. Londyńczyków dopadły jednak poważne kontuzje, obniżka formy, a teraz absencje spowodowane Pucharem Narodów Afryki i Azji.

Braki kadrowe spowodowały, że Tottenham chce zimą dokonać kilku transferów. Jednym z nich będzie wzmocnienie linii ataku. Bramki dla londyńczyków strzelać ma Timo Werner, który zostanie wypożyczony na pół roku. Fabrizio Romano ujawnił szczegóły.

Dziennikarz użył już wcześniej swojego here we go. Teraz dodał, że Tottenham będzie miał dobrowolną opcję wykupu Wernera za zaledwie 17 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że napastnik ma dopiero 27 lat, zdobył ponad 100 bramek w Bundeslidze, to zdecydowanie promocyjna cena wykupu Wernera.

Czytaj także: Bayern pokrzyżuje plany Tottenhamu? Włączyli się do gry o talent z Serie A