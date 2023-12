IMAGO / Karina Hessland Na zdjęciu: Timo Werner

Aston Villa szuka partnera do ataku dla Oliego Watkinsa

Na radar popularnych Lwów podobno trafił Timo Werner

27-letni napastnik stracił miejsce w składzie RB Lipsk

Aston Villa interesuje się Timo Wernerem?

Kariera Timo Wernera nie układa się tak, jakby oczekiwał tego sam piłkarz. Środkowy napastnik w latach 2016-2020 był absolutną gwiazdą Lipska, co następnie zaowocowało przeprowadzką za 53 miliony euro do Chelsea.

Pobyt 57-krotnego reprezentanta Niemiec w Londynie był jednak kompletnie nieudany, a przed sezonem 2022/2023 pomocną dłoń do 27-latka wyciągnęły właśnie Byki. Były zawodnik Stuttgartu w tej kampanii nie jest pierwszym wyborem Marco Rose.

Według portalu “Todofichajes.com” Timo Werner może wrócić do Premier League. Aston Villa szuka bowiem partnera do ataku dla Oliego Watkinsa, a snajper Lipska ma być jednym z kandydatów do wzmocnienia The Villans.