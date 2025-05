Milan musi sprzedać gwiazdę. Manchester City negocjuje

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Manchester City chce gwiazdę Milanu

Manchester City już jakiś czas temu zidentyfikował swoje potrzeby na rynku transferowym. Pep Guardiola uznał, że niezbędny jest transfer nowego pomocnika. Z Etihad Stadium na pewno żegna się Kevin De Bruyne, a pod znakiem zapytania stoi również przyszłość chociażby Mateo Kovacicia czy Bernardo Silvy. Na listę życzeń Obywateli trafił Tijjani Reijnders, uważany za idealnego partnera dla Rodriego w drugiej linii. Holender w tym sezonie radzi sobie znakomicie i jest największą gwiazdą ekipy z San Siro.

Jakiś czas temu Milan przedłużył jego umowę do 2030 roku. Wydawało się więc, że transfer nie wchodzi w grę, ale rozczarowujące wyniki Rossonerich zmuszają do działania. Brak awansu do Ligi Mistrzów skutkuje pewnymi problemami finansowymi – aby podreperować budżet, konieczna jest sprzedaż jednego z najbardziej wartościowych graczy. W ich szeregach są między innymi Mike Maignan czy Rafael Leao, ale to Reijnders na ten moment cieszy się największym zainteresowaniem i zagwarantowałby spory zysk.

Faworytem w wyścigu o jego podpis jest właśnie Manchester City. Sky Sports twierdzi, że między pomocnikiem a angielskim klubem prowadzone są nawet zaawansowane rozmowy. Sam Reijnders uważa, że przenosiny do Premier League byłyby dla niego właściwym krokiem.

26-latek uzbierał w tym sezonie 15 bramek oraz 5 asyst w 53 meczach. Udowodnił, że jest nie tylko liderem drugiej linii, ale potrafi również świetnie zakochać się w polu karnym przeciwnika.