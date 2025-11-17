Milan rozważa sensacyjny transfer weterana! Allegri świetnie go zna

fot. Insidefoto Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Silva pomoże Allegriemu? Sensacyjny kandydat Milanu

Milan po zatrudnieniu Massimiliano Allegriego znów bije się o najwyższe cele. W Serie A zajmuje czołową lokatę i śmiało może myśleć nawet o mistrzostwie Włoch. Kadra nie jest jeszcze wystarczająco silna, dlatego kibice mogą spodziewać się zimowych ruchów transferowych. Media spekulują na temat nowego napastnika, ale to nie wszystko. Szkoleniowiec chciałby wprowadzić także nieco doświadczenia do defensywy i ściągnąć obrońcę, który zagwarantuje odpowiedni poziom.

Kandydatem do wzmocnienia Milanu sensacyjnie stał się Thiago Silva. 41-latek w 2024 roku zasilił szeregi Fluminense, co wydawało się jego ostatnim krokiem w piłkarskiej karierze. Nic bardziej mylnego, gdyż po wielu latach jest łączony z powrotem na San Siro. „La Repubblica” twierdzi, że temat jest poważny, a za głównego zwolennika tego ruchu uchodzi Allegri, który zna i szanuje słynnego brazylijskiego defensora.

Silva uchodzi za gigantycznego profesjonalistę, który utrzymuje wysoki poziom, mimo bardzo zaawansowanego piłkarsko wieku. Do zespołu Milanu mógłby wznieść cechy dowódcze, a także zapewnić doświadczenie z gry o najważniejsze trofea. Niedawno miał okazję pokazać swoją wysoką formę podczas Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie wspólnie z Fluminense dotarł do półfinału. Tam na drodze brazylijskiego giganta stanęła Chelsea.